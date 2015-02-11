ملت سرافراز گیلان خالق بزرگترین و مردمی ترین جشن انقلاب بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، در متن این بیانیه آمده است:
حماسۀ بزرگ راهپیمایی بیست و دوم بهمن اوج اقتدار و عظمت و عزت مردم ایران بود. ملت سرافراز گیلان دوشادوش هموطنان سایر استانها خالق بزرگترین و مردمیترین جشن انقلاب بودند. همه آمده بودند تا عهد و پیمان دیرینۀ خود با ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی را تجدید کرده و پیام استقامت و اقتدار ملت ایران را به زیادهطلبان و قدرتهای پوشالی استکباری نشان دهند.
ملت مسلمان گیلان با حضور وصفناپذیر خود نشان دادند که ولایتمداری و عظمت نامشان نویدبخش آیندهای روشن است که در سایۀ وحدت و همدلی تحقق خواهد یافت. حضور بیبدیل مردم گیلان در شهرهای مختلف در آستانۀ سی و هفتمین بهار آزادی نشانۀ عزم جدیشان در پاسخ به گزینههای مضحک روی میز دشمنان استکباری است، پاسخی دندانشکن که ظفرمندی و صلابت ملت ایران را نشان خواهد داد.
در ادامه بیانیه آمده است: این همه حماسه و شور و نشاط در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن خاری است در دل دشمنان، آنان که با رسانهها و بوقهای استکباری بر طبل یأس و ناامیدی میکوبند تا نشان دهند مردم از نظام جدا شدهاند، امروز ملت سلحشور گیلان نشان دادند که همواره با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی همراه هستند. شکوه و عظمت این نظام، جاودان باد و در هماره تاریخ مانا. این حضور حماسی، صفحات زرّین وحدت و مجد و عظمت را پربارتر از همیشه کرده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با سپاس از همراهی و همدلی مردم ولائی استان گیلان در برگزاری جشن شکوهمند انقلاب اسلامی، حضور بیبدیل مردم شهرهای مختلف استان را نشانۀ بصیرت و لحظهشناسی آنان می داند.
مردم گیلان با این حضور سرافرازنۀ خود یکبار دیگر نشان دادند که حرکت مقتدرانه آنان در خط ولایت به تأسی از آیین ولایی و همنوا با یاد شهیدان، بزرگ مردان و بزرگ زنان گیلانی است که مجد و عظمت ملت ایران آرزوی دیرین آنان بوده است. حضور حماسی و بالنده مردم استان گیلان در سی و ششمین بهار آزادی، تداوم راهی ماندگار است که غیرت دینی مردم را به نمایش جهانیان گذاشت.
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