سنت هاي اسلامي با برقراري امنيت و صلح در ميان ملت افغانستان استوار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور در اين گفت وگوي تلفني اظهار اميدواري كرد با استقرار امنيت و صلح در كشور دوست و برادر افغانستان، سنت هاي اسلامي هرچه پربارتر در ميان ملت افغان استوار شود.

حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان هم در اين تماس تلفني عيد سعيد فطر را به مسوولان و ملت جمهوري اسلامي ايران تبريك گفت.

وي با بيان اينكه دولت و ملت ايران در چند دهه اخير بهترين رفتار و روابط را با ملت افغانستان داشته اند، ابراز اميدواري كرد اين مناسبات مودت آميز در سالهاي آتي همچنان تداوم يابد.

طرفين در اين مكالمه تلفني بر ديدار هيات هاي عالي رتبه دو كشور در آينده نزديك تاكيد كردند.