عشق به نظام و رهبری مردم را به خیابان ها می کشاند

اسماعیل جبارزاده در حاشیه برگزاری راهپیمایی بزرگ و باشکوه ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مردم خودشان این انقلاب را پیروز کرده اند، گفت: حالا آنها با جان و دل و در هوای سرد به خیابان ها آمده اند و لبیک یا خمینی و لبیک یا خامنه ای می گویند.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی ها تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه دارد، افزود: دشمن هرگز نمی تواند با نقشه های شومش مردم را از حضور در راهپیمایی پشیمان کند چنانچه امروز هم مردم در این هوای بارانی و برفی تبریز در راهپیمایی شرکت کردند.

جبارزاده با تقدیر از حضور مردم همیشه صحنه آذربایجان شرقی در این راهپیمایی باشکوه اظهار داشت: مردم ما به اسلام و قرآن و انقلاب اعتقاد کامل دارند و برای همین تا پای جان از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.