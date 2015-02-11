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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

در افتتاحیه ورزشگاه کرمانشاه رقم خورد؛

پیروزی تیم منتخب 98 برابر کرمانشاه/ تشویق دایی پیش چشم وزیر ورزش!

پیروزی تیم منتخب 98 برابر کرمانشاه/ تشویق دایی پیش چشم وزیر ورزش!

تیم فوتبال منتخب 98 در دیداری نمادین و خیریه برابر تیم کرمانشاه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر امروز چهارشنبه و به مناسبت افتتاح ورزشگاه شهدای کرمانشاه در حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد و طی آن تیم ستارگان 98 برابر منتخب کرمانشاه به پیروزی 3 بر 2 دست پیدا کرد. سیروس دین محمدی، علی دایی و ادموند بزیک برای تیم 98 و فرزاد کرمی دوگل برای تیم کرمانشاه گل زدند.

مهدی هاشمی نسب، بهروز رهبری فرد، علی دایی، ادموند بزیک، پرویز برومند، خداداد عزیزی، فرشاد پیوس، مهرداد میناوند، محمد نوازی، محسن عاشوری، سیروس دین‌محمدی، علیرضا اکبرپور و ... از جمله بازیکنان تیم 98 بودند که با هدایت علی‌ پروین و مهدی مناجاتی به میدان رفتند.

این مسابقه به منظور کمک به کودکان سرطانی برگزار شد و تمام عواید حاصل از بلیت فروشی آن صرف کمک به کودکان سرطانی خواهد شد.

در حاشیه این بازی خیریه، برخی تماشاگران و طرفداران پرسپولیس که از نتایج این تیم در لیگ برتر راضی نبودند به تشویق علی دایی پرداختند و از وزارت ورزش خواستند به وضعیت این تیم رسیدگی کند.

کد مطلب 2493922

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