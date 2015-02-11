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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

حجت الاسلام هراتی مطلق:

پیشرفتهای علمی، امنیت و آزادی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

پیشرفتهای علمی، امنیت و آزادی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

ازنا - امام جمعه ازنا گفت: پیشرفتهای علمی، امنیت و آزادی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان ازنا همزمان با سایر نقاط کشور در زیر بارش شدید باران و با حضور کم نظیر و پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام هراتی مطلق امام جمعه شهرستان ازنا در جمع راهپیمایان این شهرستان با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های گوناگون علمی و فناوری، امنیت و آزادی بیان را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.

راهپیمایی 22 بهمن ازنا

وی با بیان اینکه آنچه انقلاب به دست آورد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر بود افزود: برای دستیابی به این دستاورها خون هزاران شهید به زمین ریخته شده است.

امام جمعه ازنا با تاکید بر اینکه مسئولین باید فرمایشات مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهند بیان داشت: همه سلیقه ها و جناح ها باید مطیع و همراه ولایت فقیه باشند.

راهپیمایی 22 بهمن ازنا

وی با بیان اینکه حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب از راههای حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام است افزود: امروز مردم به بهترین شکل به صحنه آمدند و پاسخ دشمنان را دادند.

بنابر این گزارش مردم شهرستان ازنا به رغم بارش شدید باران که به حدود ۱۲ میلی متر نیز رسید در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن ماه حضوری پررنگ داشتند.

کد مطلب 2493927

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