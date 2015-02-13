اپلیکیشنی برای آشپزی ایرانی/ سنجش کالری مواد غذایی با موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، اگر به سلامتی خود و آنچه در طول شبانه روز مصرف می کنید اهمیت می دهید، پس لازم است با میزان دریافت هر کدام از مواد مغذی و انرژی حاصل از آنها آشنایی داشته باشید. نرم افزار موبایل فودلیست به شما این امکان را می دهد تا به راحتی از میزان مواد معدنی، ویتامین ها و مقدار کالری موجود در وعده های غذایی خود آگاه شوید .

این اپلیکیشن با هدف ارائه آشپزی دانش محور این امکان را به کاربر می دهد که دستور پخت غذای انتخابی خود را پیدا کرده و از ارزش غذایی و میزان کالری آن آگاه شود.

با استفاده از اپلیکیشن فودلیست، اگر به دنبال غذایی هستید که بیشترین درصد ویتامین B و کمترین درصد چربی و ... را داشته باشد کافیست به بخش جستجوی ماده غذایی و تب درصد مواد غذایی مراجعه و غذای مورد نظر را پیدا کنید.

این نرم افزار همچنین این امکان را دارد که اگر کاربر قصد پخت یک غذا را داشت اما ماده اولیه آن در خانه نبود، مواد اولیه را به لیست خرید اضافه کرده و آن را تهیه کند.

همچنین اگر غذایی که خواستید در بین دستور پخت های این اپلیکیشن نبود می توانید با عضویت به عنوان یک سرآشپز ، دستور پخت غذاهای مورد علاقه خود را وارد کنید.

اپلیکیشن فودلیست با امکاناتی چون رژیم غذایی، برنامه هفتگی و مسابقات آشپزی، شبکه ای اجتماعی برای آشپزان ایرانی محسوب می شود و به صورت رایگان با 5 مگابایت حجم، برای کاربران گجتهای اندرویدی قابل استفاده است.

این اپلیکیشن را می توانید از http://cafebazaar.ir/app/ir.foodlist/?l=fa دانلود کنید.