درجام جهاني شگفتي ساز مي شويم // حريفان آسيايي در پي تصاحب جايگاه ايران بعنوان قهرمان آسيا هستند

وحيد شمسايي كاپيتان تيم ملي فوتسال درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: در تيم ملي فوتسال تجربه جاي خود را به جوانگرايي داده ونشاط و روحيه جديدي به تيم تزريق شده است كه مي تواند در آينده براي فوتسال كشور بسيار سودمند باشد.

وي همچنين تاكيد كرد: وقت آن رسيده بود كه تحولاتي درتيم داده شود و اين امرمحقق شده وجوانان مستعد ونخبه اي از درون ليگ فوتسال كشوربه تيم اضافه شده اند كه داراي انگيزه بسيارزيادي هستند.

شمسايي در ادامه افزود: تيمهاي زيادي در آسيا درپي آن هستند كه گوي سبقت را ازتيم ملي فوتسال ايران بربايند وخود درجايگاه اين تيم به عنوان قهرمان آسيا قرار بگيرند، اما حضور تيم ملي ايران مدعي اول درسطح آسيا محسوب مي شود و درمسابقات تايلند يكبار ديگر اين را به حريفان نشان خواهيم داد.

كاپيتان تيم ملي فوتسال كشور وضعيت آمادگي خود را بسيارمناسب دانست و افزود: اميدواريم همچون گذشته بتوانم براي تيم ملي فوتسال مفيد واقع شوم وهرچه درتوان دارم براي خدمت به تيم ملي بروز خواهم داد.

وي درخاتمه از استقبال خوب مردم مشهد تشكرنمود و ابرازداشت: زيارت امام رضا (ع) روحيه مضاعفي را به تيم خواهد بخشيد تا بتواند حضوري شايسته درمسابقات تايلند داشته باشد.