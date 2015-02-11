به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال با ویلچر منطقه‌ای کشور عصر چهراشنبه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد و نماینده قم با نام ایثار عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

این مسابقات با شرکت ۴ تیم از استان‌های تهران، البرز و قم برگزار شد و تیم ایثار قم در ۲ مسابقه به میدان رفت که ابتدا با نتیجه ۵۲ بر ۴۱ از سد تیم تهران (الف) عبور کرد تا به فینال این مسابقات راه پیدا کند و حریف تیم میزبان شود.

ایثار قم در مسابقه نهایی با حساب ۵۱ بر ۴۲ مقابل تیم کرج مغلوب شد تا در مجموع عنوان نائب قهرمانی این رقابت‌ها را به دست بیاورد.

ایثار قم چندی پیش با تیم اصلی خود در مسابقات سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد و توانست پس از ۳ سال حضور در این مسابقات بر سکوی نخست بسکتبال با ویلچر ایران قرار گیرد.

در مرحله نهایی این مسابقات که در قم برگزار شد تیم ایثار قم با یک شکست برابر هیئت زنجان و ۲ پیروزی برابر شهرداری آمل و پیام مخابرات اصفهان جام قهرمانی را بالای سر برد در حالی که هدایت این تیم را عباس خاکی و مدیریت این تیم را علی خوشرفتار بر عهده داشتند.

ایثار ماهان تندیس قم در ‌‌نهایت برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقه پایانی به مصاف تیم پیام مخابرات اصفهان رفت و در تلاش برای به دست آوردن دو امتیاز این دیدار و کسب نخستین قهرمانی خود بازی بسیار خوبی ارائه کرد و در ‌‌نهایت با حساب ۸۳ بر ۸۲ رقیب اصفهانی خود را شکست داد تا قهرمان این بازی‌ها شود.