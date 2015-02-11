به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیچ مذاکره و یا پیشنهاد مستقیم و غیرمستقیمی با بنده برای هدایت تراکتورسازی نشده، افزود: زمانی که در تراکتور بودم مشکلاتی برای من پیش آوردند که یک روزی حرف هایی خواهم زد که تا به حال کسی نشیده باشد.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که در تراکتور بود با کمترین اعتبار بهترین نتایج را گرفت، ادامه داد: ما به همراه شاهین بوشهر و استیل آذین در آن سال ها به لیگ برتر آمدیم که آنها هر دو سقوط کردند و ما هفتم شدیم، در سال بعد نیز ما فقط یک امتیاز با آسیایی شدن فاصله داشتیم در حالیکه بودجه مان در آن زمان چهار میلیارد بود.

کمالوند با اشاره به اینکه ثبات مدیریتی در فوتبال ایران می تواند باعث رشد و توسعه شود، ابراز داشت: زمانی که سردار جعفری به مدت ۲.۵ سال در تراکتور بود و ثبات داشت تراکتور توانست موفقیت های زیادی همچون صعود به آسیا کسب کند.

وی با اشاره به اینکه در گسترش به هیچ عنوان فشار روانی از سوی هیئت مدیره ندارد، افزود: من در گسترش کوچکترین استرسی از بابت هشدارهای مدیرعامل و هیئت مدیره ندارم و با تمام تمرکز به دنبال موفقیت تیمم هستم.

کمالوند سپس در خصوص بازی فردا گفت: بازی فردا با نفت مسجد سلیمان مهم و نیز حساس است چراکه آنها با آوردن مکوندی بهتر شده اند و همچنین بازی ته جدولی ها همیشه در نیم فصل دوم مهم و تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه ابراهیمی به دلیل محرومیت و بیاتی نیا به جهت مصدومیت گسترش را در بازی فردا پنج شنبه همراهی نمی کنند، ادامه داد: شش تیم ته جدولی با فاصله یک امتیاز از هم قرار گرفته اند که این نشانگر حساسیت جدول رده بندی است.

کمالوند سپس با تاکید بر اینکه وضعیت ما نسبت به رقیبانمان در جدول رده بندی استرس ایجاد کرده است، گفت: به بچه ها گفتم که بیشتر به فکر نتیجه گرفتن باشند چراکه ما اکنون بازی هایی ارائه می کنیم که تیمی در ایران این بازی ها را ارائه نمی دهد ولی متاسفانه این بازی خوب با نتیجه دلخواه همراه نیست.