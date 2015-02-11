وقوع حریق بزرگ در چند مرکز تجاری کرمان/آتش سوزی اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد تجاری مجاور بانک مرکزی سپه در خیابان شریعتی کرمان از عصر امروز چهارشنبه دچار حریق شده است. هم اکنون خیابان شریعتی از چهارراه کاظمی تا میدان مشتاق مسدود است.
چندین دستگاه ماشین آتش نشانی، گاردهای ویژه نیروی انتظامی در محل حادثه مستقر هستند.
هم اکنون با تلاش های صورت گرفته آتش اطفا شده و اقدامات پیشگیرانه از گسترش آتش در حال انجام است.
طبق گفته ماموران اتش نشانی احتمال نشت گاز در محل حادثه وجود دارد و به همین دلیل نیروی انتظامی در حال تخلیه منطقه حادثه دیده از حضور مردم است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان که در محل وقوع حادثه حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی عصر امروز روی داده و مجموعه ای از واحدهای تجاری منطقه دچار آتش سوزی شده اند.
محمدحسین مومنی ادامه داد: ماموران آتش نشانی بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع حریق در محل حادثه حضور یافته و کارهای اطفا را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه از مردم می خواهیم که منطقه حادثه دیده را ترک کنند، افزود: اقدامات ایمنی در حال انجام است و حادثه تحت کنترل کامل قرار دارد.
مومنی ابراز داشت: هم اکنون ماموران آتش نشانی در منطقه حضور داشته و اقدامات برای جلوگیری از وقوع اتش سوزی مجدد در حال انجام است.
وی یادآور شد: علت وقع حادثه مشخص نیست و پس از بررسی های کارشناسانه اعلام خواهد شد.
