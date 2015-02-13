به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری بر این باورند که پهپادها اگرچه می توانند به عنوان یکی از فناوری های کاربردی و تأثیرگذار به کار گرفته شوند اما به واسطه نوع سیستم پروازی که مبتنی بر آن در آسمان شناور می شوند مزاحمت هایی نیز به همراه دارند.

اکنون پایگاه اینترنتی تحت عنوان NoFlyZone.org ارایه شده که می توان از آن به عنوان پایانی بر این مزاحمت ها و نگرانی های ناشی از آن یاد کرد.

افراد با مراجعه به این پایگاه اینترنتی و وارد کردن آدرس دقیق محل زندگی یا کار خود، محدوده پرواز ممنوع برای پهپادها ترسیم می کنند و بدین ترتیب دیگر شاهد پرواز آنها بر فراز خانه یا اداره شان نخواهند بود.

داده هایی که بدین ترتیب وارد این پایگاه اینترنتی می شود در ادامه در مرکز داده پردازی آن مورد پردازش قرار گرفته و پس از هماهنگ شدن با سیستم موقعی یاب جهانی (GPS) محدوده پرواز ممنوع در هر آدرس به خصوص فعال می شود.

این محدودیت پرواز پس از ارسال داده های پایش شده به تولید کنندگان پهپادها عملیاتی می شود.

در حال حاضر شرکت های زیادی در سراسر جهان مشغول طراحی و تولید انواع پهپاد هستند که بسیاری از آنها در آمریکا فعالیت دارند.

به عقیده کارشناسان درحالی که هنوز شمار این شرکت ها هنوز افزایش قابل توجه نیافته است می توان از این ابزار جدید برای کنترل منطقی جمعیت پهپادها استفاده کرد.