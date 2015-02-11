آتش سوزی بزرگ کرمان مهار شد/ نجات یک زن از شعله های آتش

محمد حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب علت گسترش آتش سوزی را غیر استاندارد بودن سازه و غیر ایمن بودن محل حریق اعلام کرد و اظهار داشت: در حالی بیش از پنج ساعت از آتش سوزی گذشته است اما نیروهای آتش نشانی هنوز در حال سردسازی و رها سازی محل حادثه هستند.

مومنی همچنین با اشاره به سوختن یک دستگاه خودرو در این حادثه ادامه داد: برای مهار این آتش مجبور به تخریب دیوارها به وسیله لودر شده ایم و سازه غیر استاندارد محل نیز به دلیل شدت حرارت آتش فرو ریخت.

نجات یک زن از شعله های آتش

وی همچنین درباره مجروحین و یا کشته شدگان احتمالی این حادثه نیز تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی نداشتیم اما یک زن در آتش گرفتار شده بود که به کمک نیروهای امدادی و آتش نشانی از راه پشت بام از آتش نجات و به بیمارستان منتقل شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان با اشاره به ادامه بررسی ها در این حادثه تصریح کرد: میزان خسارت و علت حادثه هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است و بعد از تکمیل تحقیقات در اولین فرصت اعلام خواهد شد.

استفاده از تمامی امکانات آتش نشانی برای مهار حریق

وی همچنین از اعزام کلیه نیروهای آتش نشانی شهر کرمان به محل حادثه خبر داد و افزود: برای مهار این آتش سوزی گسترده از هر هفت ایستگاه آتش نشانی شهر کرمان و نیز ایستگاه های شهرهای مجاور همچون ماهان، اختیارآباد و فرودگاه استفاده شده است.

مومنی با اشاره به همزمانی یک حادثه آتش سوزی دیگر در خیابان فلسطین کرمان اظهار داشت: خوشبختانه آن حادثه نیز به سرعت مهار و هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.

وی در پایان از تلاش و همکاری یگان ویژه راهنمایی و رانندگی و عوامل انتظامی در ایجاد نظم و کنترل ترافیک محدوده حادثه تقدیر و تشکر کرد.