شعلان عرب هاي سني را به شركت گسترده در انتخابات پارلماني دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر وزير دفاع سابق عراق امروز درگفتگو با شبكه ماهواره اي " ANB" لبنان دربرنامه اي "تحت عنوان اوضاع كنوني و آينده روند سياسي عراق" همچنين ابراز داشت : درحال حاضر عربهاي سني فرصت خوبي براي شركت در انتخابات آتي عراق درپيش روي دارند .

وي ابراز اميدواري كرد كه تمام گروههاي و جريان هاي سياسي در انتخابات پارلماني عراق به طور گسترده شركت كنند و فرصت كنوني را غنميت بشمارند .



شعلان همچنين ابرازداشت : جريان مقتدي صدر بايد با ليست ائتلاف يك پارچه عراق هماهنگ و همسو شود و در انتخابات شركت كند.



روز گذشته نماينده مقتدي صدر در شهرك صدر در خطبه هاي نماز جمعه گفته بود صدر موضع احتياط آميزي در قبال شركت در انتخابات پارلماني اتخاذ كرده است .

در ادامه شعلان گفت: ما خواهان عراقي متحد و يكپارچه و مردم سالار ومستقل هستيم و اطمينان داريم كه اين كشوربه توسعه و شكوفايي دست خواهد يافت.

وي با اشاره به حضور نيروهاي چند مليتي درعراق تاكيد كرد: حضور نيروهاي چند مليتي درعراق تا زمان آمادگي نيروهاي عراقي لازم و ضروري است .

شعلان به عمليات تروريستي گروههاي مسلح و عناصر گروه ابومصعب الزرقاوي رهبر القاعده درعراق اشاره كرد و اظهارداشت : به نظر مي رسد القاعده روز به روز درحال ضعيف شدن است.