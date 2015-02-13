روح انقلاب و موتور محرک آن ایمان اسلامی مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فنایی اشکوری، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مورد عناصر اصلی تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: چند عنصر به طور ویژه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش برجسته داشت: نخست رهبری حضرت امام خمینی(ره) به عنوان پیشوای دینی بود. او که در علم و عمل و بصیرت و شجاعت یگانۀ روزگار بود، به راستی که شایستۀ رهبری بود.

وی افزود: عنصر دوم، نقش علمای دین در روشنگری و ابلاغ اندیشۀ اسلامی و پیام امام(ره) به مردم بود. آشنایی مردم با اندیشۀ امام(ره) و پیوستن آنها به انقلاب، حاصل روشنگریهایی بود که طلاب و علمای دین در مساجد و حسینیه‌ها و محافل دینی می کردند. آنها هم ماهیت فاسد رژیم شاهنشاهی را بیان می کردند و هم وظیفۀ دینی مردم را در مقابله با آن و تأسی به نهضت خونین سیدالشهدا(ع) و لزوم پیروی از منویات امام گوش زد می کردند.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: شروع نهضت از شهر مقدس قم، خود شاهدی قوی بر این مدعاست. عنصر تعیین کنندۀ دیگر در پیروزی سریع انقلاب اسلامی، پیوستن ارتش به ملت بود. هنگامی که شاه فرار کرد و امام(ره) به وطن بازگشت و ارتش دریافت که ملت از شاه روگردان شده و خواستار تغییر نظام است، بهترین موضع را اتخاذ کرد و آن پیوستن به صفوف ملت بود.

فنایی اشکوری تصریح کرد: گفتنی است که بسیاری از افراد نظامی با انقلاب اسلامی همسو بودند، اما سخن در سازمان و تشکیلات ارتش است که در روزهای آخر انقلاب از رویارویی با ملت سرباز زد و به آغوش ملت بازگشت، البته این سران خودفروخته ارتش بودند که مانع از پیوستن ارتش به انقلاب بودند، وگرنه بدنه ارتش بسیار پیشتر به انقلاب ملحق می شد. پیوستن ارتش به انقلاب نیز نتیجۀ دو عامل قبلی یعنی رهبری امام و همراهی ملت با انقلاب بود. آنها نیز اولاً خود جزئی از ملت و فرزندان همین مردم بودند و ثانیاً قداستی که امام به عنوان یک مرجع دینی برای ملت داشت، برای آنها نیز داشت. معمولاً ارتشها یا از رژیم حاکم تبعیت می کنند و یا در یک کودتای نظامی قدرت را در دست می گیرند.

استاد مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: آنچه در انقلاب اسلامی ایران رخ داد و افتخاری جاودانه برای ارتش ایران شد، چیزی دیگر و متفاوت بود. این بار ارتش نه به رژیم مستبد و خونریز وفادار ماند و نه تحت فرمان یک ژنرال کودتاگر درآمد، بلکه به دعوت یک پیشوای الهی و معنوی لبیک گفت و تحت لوای او درآمد. به نظر می رسد در اهمیت نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی از سوی تحلیل گران انقلاب، توجه کافی نشده است. ارتش با پیوستن به انقلاب، کمر نظام شاهنشاهی را شکست و تیر خلاص را بر آن نظام وارد کرد.

وی افزود: اگر این اتفاق رخ نمی داد، جنگ داخلی طولانی و کشتارهای میلیونی محتمل بود و معلوم نبود انقلاب به چه سرنوشتی دچار می شد. در کنار ذکر این عوامل، باید تأکید کرد که روح این انقلاب و موتور محرک آن ایمان اسلامی مردم بود. این انقلاب از مسجدها و حسینیه ها و مجالس عزاداری سیدالشهداء(ع) و شعار الله اکبر آغاز شد و ادامه یافت. هیچ حزب و تفکر سیاسی و ایدئولوژی دیگری، قدرت آنرا نداشت که چنین وحدتی را بین ملت ایجاد کند و این سیل خروشان را به راه اندازد.