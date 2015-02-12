۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات درمانی در اردبیل خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی تصریح کرد: امسال خرید ۴۰۰ میلیارد ریال تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این مبلغ به غیر از ۵۰۰ میلیارد اعتبار برای احداث مراکز درمانی است و تا کنون ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات خریداری شده و برای استفاده مراکز درمانی نگه داری می شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در حال حاضر چند پروژه مراکز درمانی شاخص در دست احداث است که تجهیز آن به علوم پزشکی تحویل شده است.

پورفرضی افزود: از جمله این پروژه ها بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی پارس آباد، بیمارستان تروما و مرکز رادیو تراپی را می توان نام برد.

وی با اذعان اینکه تجهیز مراکز درمانی بعد از اتمام عملیات ساخت ساختمان است، اضافه کرد: در برخی از پروژه ها ما حتی اقدام به خرید تجهیزات کردیم و منتظر اتمام ساختمان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید دارد که در تامین نیاز مراکز درمانی به تجهیزات مطابق برنامه ریزی و اولویت بندی اقدام می شود.

پورفرضی افزود: با تکمیل پروژه های در دست ساخت جهش قابل توجهی در امکانات درمانی استان مشاهده خواهد شد.