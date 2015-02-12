فوتسال ایران مقابل اسلوونی به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، در این دیدار که دومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران در اسلوونی و مقابل تیم ملی این کشور بود، احمد اسماعیل پور در دقیقه هفت اولین گل ایران را وارد دروازه اسلونی کرد تا این نیمه با نتیجه یک بر صفر به سود ایران به پایان برسد.

در نیمه دوم اسلوونیایی‌ها به یگ گل رسیدند اما فرهاد توکلی دومین گل ایران را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه دو بر یک به پایان برسد.

لازم به ذکر است تیم ملی فوتسال ایران پیش از این در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل اسلوونی هم با نتیجه چهار بر 2 به برتری رسید و مهدی جاوید، حمید احمدی، فرهاد توکلی و قاسم عروجی گل‌های ایران در این مسابقه را به ثمر رساندند.

ملی پوشان فوتسال کشورمان امروز (23 بهمن ماه) اسلوونی را به مقصد ایران ترک می کنند.