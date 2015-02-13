به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نادری در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در مورد تعداد خودروهای وارداتی به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. اما از زمانی که بخشنامه ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی صادر شد، به هیچ وجه هیچ خودروی با این مشخصات از گمرک ترخیص نشده است، حتی اگر دارای ثبت سفارش بوده باشد. در حال حاضر هم برخی از این خودروها در گمرک در شرف متروکه شدن هستند و بخشی هم متروکه شده اند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران در مورد خودروهای وارداتی به کشور هم اظهارداشت: خودرو یکی از اقلامی بود که بر اساس پیش بینی مجلس قرار بود معادل دو میلیارد دلار درآمد از محل واردات آن برای کشور ایجاد شود که میزان درآمد محقق شده از محل آن در ۱۰ ماه اول امسال ۸۸ درصد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر این مطلب که عمده کالاهای وارداتی و ترخیص شده به کشور در این مدت واسطه ای و سرمایه ای بوده و کمتر از ۱۳ درصد کالای مصرفی بوده است که تولید داخل نداشته، تصریح کرد: این امر نشان می دهد که کالاهای مصرفی که به داخل کشور وارد شده است، تولید داخل ندارد.

نادری اصافه کرد: در ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده است که تنها با ابزار تعرفه ای می تواند حمایت های خود ؋�@DD8� از واحدهای تولیدی داشته باشدو نمی تواند مانع از ورود کالا به کشور شده و آن را ممنوع کند، بنابراین هر گونه تغییر در اصلاح سیاست ها منوط به اصلاح ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.