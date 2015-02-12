مراسم دهه فجر در باندونگ اندونزی/ امام خمینی بزرگترین ولی خدا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه ۹۳، مراسم سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب، در سالن اجتماعات مؤسسه شهید مطهری شهر باندونگ اندونزی، با حضور بیش از ۳۰۰ نفر و با حمایت رایزنی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برگزار گردید.

به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی در جاکارتا، در ابتدای برنامه فیلم مربوط به زندگی امام خمینی ره به نمایش گذاشته شد سپس آقای جلال الدین عضو پارلمان اندونزی به ارائه توصیه های اخلاقی و همچنین به حادثه تاریخی رخ داده توسط امام خمینی (ره) در ایران اسلامی، پرداخت.

او یکی از ویژگی شخصیتی امام خمینی(ره) که مردم کمتر به آن توجه دارند را مطرح نمود و اظهار داشت: خداوند در روی زمین اولیایی را قرار داده است و می دهد. برخی از آنها کراماتی مانند شفا دادن بیماران دارند که در ملأ عام رخ داده و می دهد. اکثر کراماتی که اتفاق افتاده و می دهد و مردم به آن باور دارند و صاحبان آن را از اولیای خدا، انسان های پاک و دارندگان مقام نزدیکی با خدا می دانند.

او در ادامه اظهار داشت: انقلاب اسلامی توسط امام خمینی(ره) رخ داده است. انقلاب به معنی تحول ریشه ای است. امام خمینی(ره) از این لحاظ از اولیای بزرگ الهی است که توان بالایی در ایجاد تحول ملت را داشت و این تحول تنها در ملت ایران محدود نشده و نمی شود. کار امام خمینی(ره) مانند کار انبیاست که ایجاد تغییرات و تحولات در انسان و اجتماع و هدایت بشر از وظایف اصلی آنها محسوب می شود.

او اظهار داشت: خیلی ها از امام خمینی(ره) متأثر اند و به راه راست زندگی دست پیدا کرده اند. امام خمینی(ره) مانند نوری خاموش نشدنی است که باعث هدایت گمراهان و بی چراغان گردیده و می گردد؛ "یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون" و "ألا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون" که مصداق آن را می توانیم در شخصیت امام راحل ره مشاهده نماییم.