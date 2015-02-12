ارائه خدمات مشاوره ای به ۱۲ هزار نفر از مددجویان بهزیستی لرستان

همایون عمودی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال مراکز مشاوره بهزیستی لرستان به بیش از ۱۲ هزار و ۶۴ نفر از مددجویان تحت پوشش خود خدمات ارائه کرده اند.

وی از اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سطح استان خبر داد و گفت: در مجموع این طرح طی امسال در سطح ۵۵ هزار نفر در استان اجرا شده است.

مدیر کل بهزیستی لرستان همچنین به ارائه آموزشهای مهارت زندگی بین مددجویان تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و گفت: این آموزش ها نیز در سطح ۱۶ هزار و ۱۹۰ از مددجویان تحت پوشش این نهاد ارائه شده است.

عمودی زاده همچنین به ارائه آموزشهای پیش از ازدواج اشاره کرد و گفت: این نوع از آموزشها نیز برای سه هزار و ۴۲۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان اجرا شده است.

وی همچنین از اجرای طرح غربالگری شنوایی در سطح ۱۹ هزار و ۳۵۲ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان طی امسال خبر داد.