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۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

تصادفات جاده ای در محورهای لرستان ۳ كشته و ۹ مجروح بر جای گذاشت

تصادفات جاده ای در محورهای لرستان ۳ كشته و ۹ مجروح بر جای گذاشت

خرم آباد - بر اثر تصادفات روز گذشته در جاده های استان لرستان سه نفر كشته و ۹ نفر ديگر نيز مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دالوند سرپرست پليس راه استان لرستان در اين باره گفت: در حادثه رانندگي محور اشترينان - ملاير سه دستگاه نيسان، پرايد و پژو با همديگر برخورد مي كنند.

وي اظهار داشت: در اين حادثه دو نفر از سرنشينان پرايد در دم فوت و هفت سرنشين ديگر پرايد و پژو مجروح و روانه بيمارستان شدند.

سرپرست پليس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان تصريح كرد : همچنين در روستاي "زرد آباد " بخش زاغه يك دستگاه پژو "آر دی" با سه نفر عابر پياده برخورد كرده كه در اين حادثه يک نفر كشته و دو نفر ديگر مجروح شدند.

سرهنگ دالوند گفت: علت تصادفات مذكور در حال بررسي است.

کد مطلب 2494128

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