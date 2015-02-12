تصادفات جاده ای در محورهای لرستان ۳ كشته و ۹ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دالوند سرپرست پليس راه استان لرستان در اين باره گفت: در حادثه رانندگي محور اشترينان - ملاير سه دستگاه نيسان، پرايد و پژو با همديگر برخورد مي كنند.

وي اظهار داشت: در اين حادثه دو نفر از سرنشينان پرايد در دم فوت و هفت سرنشين ديگر پرايد و پژو مجروح و روانه بيمارستان شدند.

سرپرست پليس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان تصريح كرد : همچنين در روستاي "زرد آباد " بخش زاغه يك دستگاه پژو "آر دی" با سه نفر عابر پياده برخورد كرده كه در اين حادثه يک نفر كشته و دو نفر ديگر مجروح شدند.

سرهنگ دالوند گفت: علت تصادفات مذكور در حال بررسي است.