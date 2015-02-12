اثر عکاس اردبیلی به دومین جشنواره عکس «خانه دوست» راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر پنج شنبه هیات داوران جشنواره خانه دوست از میان ۹ هزار و ۱۰۲ اثر رسیده به دبیرخانه در‌ نهایت ۱۳۰ اثر را در بخش عکس و ۲۴ اثر را در بخش عکس نوشت مورد گزینش نهایی قرار دادند.

در این انتخاب اثر مجید خالقی مقدم عکاس اردبیلی درجمع برگزیدگان این جشنواره قرار گرفت.

نمایشگاه آثار برگزیده نیمه اسفند سال جاری در گالری رضوان مشهد به نمایش درمی آید.

این جشنواره توسط موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاهی از نقاشی های هنرمند نقاش اردبیلی «فرشته نمد کلاهی» در گالری بنفشه تهران دایر می شود.

«روياي زردپوش» عنوان نمایشگاهی از اشکان مهران، هنرمند عکاس تهرانی است که با استفاده از نقاشی های فرشته نمدکلاهی هنرمند نقاش اردبیلی در گالری بنفشه تهران دایر می شود.

در اين نمايشگاه هشت اثر با ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ و در فضای که ميان نقاشی، عکس و پوستر شکل گرفته به نمایش درمی آید.

دراین آثار رگه‌هایی از گرافيک ديده می‌‌شود و در واقع فضای اصلی اين مجموعه آثار فيگوراتيو بوده و ویرایش در آن‌ها به وضوح قابل تشخيص است و می‌‌توان آن‌ها را پرتره‌گرافی‌هايی دانست که با کلاژ همراه هستند.

این نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ دایرخواهد شد.