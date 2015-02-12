توافق داریم که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه تاکید کرد راه حل نظامی نمی تواند به بحران اوکراین پایان دهد. وی شب گذشته پس از دیدار با همتای یونانی اش ضمن اشاره به مذاکرات روسای جمهوری روسیه، اوکراین، فرانسه و صدراعظم آلمان در مینسک گفت طرف ها در این مورد که این بحران راه حل نظامی ندارد، به توافق رسیده اند.

خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از لاوروف اعلام کرد روند کنونی تحولات در اوکراین باید به سمت یک راه حل سیاسی که خواسته های گروه های اقلیت را نیز به رسمیت شناخته، پیش برود. وی همچنین از لزوم اصلاح قانون اساسی اوکراین در این راستا خبر داد.

مذاکرات مینسک به میزبانی «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری بلاروس در حالی برگزار می شود که همزمان با آن، درگیری های نظامی ارتش اوکراین و جدایی طلبان در مناطق شرقی اوکراین همچنان قربانی می گیرد.