پلیس در جستجوی قاتل فراری

شامگاه ۱۱ خرداد ماه سال ۹۰ از طريق مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ ، وقوع يک فقره درگيري در ۳۰ متري نيروي هوايي ، پارک نيروي هوايي به کلانتري ۱۲۸ تهران نو اعلام شد .با حضور مأموران در محل و بررسي هاي اولیه مشخص شد فردي به هويت "محمد " ( ۲۵ساله ) بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده و قاتل از صحنه متواری شده است .

پرونده در اداره دهم

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .با انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام معاینات پزشکی مشخص شد که مقتول از ناحیه زیر بغل دست راست ، دچار بریدگی شدید ناشی از اصابت جسم تیز شده و به علت پارگی شریان اصلی و خونریزی شدید ناشی از آن فوت کرده است .

تحقیقات پلیسی

در تحقیقات مقدماتی از اهالی محل و دوستان مقتول کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که مقتول در داخل پارک نیروی هوایی با جوان دیگری به هویت "فرهاد " ( متولد ۱۳۶۶ ) درگیر شده و فرهاد پس از وارد نمودن ضربه چاقو به زیر بغل دست راست "محمد . ق" ، از محل متواری و محمد نیز با وجود خونریزی شدید به سمت منزل حرکت ، بر روی راه پله ـ پاگرد طبقه اول بیهوش و به علت خونریزی شدید فوت کرد .

شاهدان صحنه درگیری در اظهاراتشان به کارآگاهان عنوان داشتند : " ابتدا دو جوان به اسامی "وحید" و "سعید ( برادر قاتل )" در داخل پارک با یکدیگر درگیر شدند و پس از کمی کتک کاری ، دعوای میان آنها خاتمه پیدا کرد اما پس از دقایقی سعید به همراه برادرش (فرهاد) به زمین فوتبال داخل پارک آمد ؛ در داخل زمین فوتبال ، فرهاد با صدای بلند سؤال کرد "وحید عباسی کیست ؟" که ناگهان محمد خود را به [دروغ] به جای وحید معرفی کرد !! و ناگهان میان آنها درگیری ایجاد شد ؛ درگیری میان آنها از زمین فوتبال به داخل پارک کشیده شد و در حالیکه هر دو نفر با یکدیگر کاملا گلاویز بودند ، ناگهان مقتول از ناحیه زیر بغل مورد اصابت چاقو قرار گرفت " .

اظهارات برادر قاتل

در ادامه ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از سعید پرداختند ؛ سعید در اظهارات خود در خصوص شب حادثه به کارآگاهان گفت : " در ساعت ۱۹:۰۰ در داخل پارک بودم که با جوانی به نام حامد که مست بود درگیر شدم ؛ بعد از جدا شدن من و حامد ، پسری به نام "وحید . ع" که حامد به او زنگ زده بود به داخل پارک آمد و مجددا با من درگیر شد ؛ من از پارک بیرون آمده و با تی شرت پاره و خونی به خانه آمدم ؛ برادرم فرهاد با دیدن لباس پاره و خونی از من سؤال کرد "چه اتفاقی برایت افتاده ؟" و در پاسخ به او جواب دادم که با دوستانم شوخی کرده ام فرهاد که از پاسخ من قانع نشده بود مجددا از من توضیح خواست و من نیز مجبور شدم تا به وی توضیح دهم که با جوانی به نام وحید . ع دعوا کرده ام ؛ او نیز به داخل پارک آمد و در آنجا با پسری که خود را به دروغ وحید . ع معرفی کرده بود ، درگیر شد " .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : " در ادامه رسیدگی به این پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی و با توجه متواری بودن متهم پرونده ، دستور انتشار تصویر متهم از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های ۵۱۰۵۵۴۲۹ و ۵۱۰۵۵۵۱۰ ، در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند "