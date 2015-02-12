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۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

پلیس در جستجوی قاتل فراری

پلیس در جستجوی قاتل فراری

پلیس با اجازه انتشار تصویر قاتل فراری که در یک درگیری خیابانی در سال ۹۰ اقدام به قتل جوان ۲۵ ساله با ضربات چاقو کرده بود از شهروندان در خواست کرد تا متهم فراری را شناسایی کنند .

شامگاه ۱۱ خرداد ماه سال ۹۰ از طريق مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ ، وقوع يک فقره درگيري در ۳۰ متري نيروي هوايي ، پارک نيروي هوايي به کلانتري ۱۲۸ تهران نو اعلام شد .با حضور مأموران در محل و بررسي هاي اولیه مشخص شد فردي به هويت "محمد " ( ۲۵ساله ) بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده و قاتل از صحنه متواری شده است .

پرونده در اداره دهم

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .با انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام معاینات پزشکی مشخص شد که مقتول از ناحیه زیر بغل دست راست ، دچار بریدگی شدید ناشی از اصابت جسم تیز شده و به علت پارگی شریان اصلی و خونریزی شدید ناشی از آن فوت کرده است .

تحقیقات پلیسی

در تحقیقات مقدماتی از اهالی محل و دوستان مقتول کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که مقتول در داخل پارک نیروی هوایی با جوان دیگری به هویت "فرهاد " ( متولد ۱۳۶۶ ) درگیر شده و فرهاد پس از وارد نمودن ضربه چاقو به زیر بغل دست راست "محمد . ق" ، از محل متواری و محمد نیز با وجود خونریزی شدید به سمت منزل حرکت ، بر روی راه پله ـ پاگرد طبقه اول بیهوش و به علت خونریزی شدید فوت کرد .

شاهدان صحنه درگیری در اظهاراتشان به کارآگاهان عنوان داشتند : " ابتدا دو جوان به اسامی "وحید" و "سعید ( برادر قاتل )" در داخل پارک با یکدیگر درگیر شدند و پس از کمی کتک کاری ، دعوای میان آنها خاتمه پیدا کرد اما پس از دقایقی سعید به همراه برادرش (فرهاد) به زمین فوتبال داخل پارک آمد ؛ در داخل زمین فوتبال ، فرهاد با صدای بلند سؤال کرد "وحید عباسی کیست ؟" که ناگهان محمد خود را به [دروغ] به جای وحید معرفی کرد !! و ناگهان میان آنها درگیری ایجاد شد ؛ درگیری میان آنها از زمین فوتبال به داخل پارک کشیده شد و در حالیکه هر دو نفر با یکدیگر کاملا گلاویز بودند ، ناگهان مقتول از ناحیه زیر بغل مورد اصابت چاقو قرار گرفت " .

اظهارات برادر قاتل  

در ادامه ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از سعید پرداختند ؛ سعید در اظهارات خود در خصوص شب حادثه به کارآگاهان  گفت : " در ساعت ۱۹:۰۰ در داخل پارک بودم که با جوانی به نام حامد که مست بود درگیر شدم ؛ بعد از جدا شدن من و حامد ، پسری به نام "وحید . ع" که حامد به او زنگ زده بود به داخل پارک آمد و مجددا با من درگیر شد ؛ من از پارک بیرون آمده و با تی شرت پاره و خونی به خانه آمدم ؛ برادرم فرهاد با دیدن لباس پاره و خونی از من سؤال کرد "چه اتفاقی برایت افتاده ؟" و در پاسخ به او جواب دادم که با دوستانم شوخی کرده ام فرهاد که از پاسخ من قانع نشده بود مجددا از من توضیح خواست و من نیز مجبور شدم تا به وی توضیح دهم که با جوانی به نام وحید . ع دعوا کرده ام ؛ او نیز به داخل پارک آمد و در آنجا با پسری که خود را به دروغ وحید . ع معرفی کرده بود ، درگیر شد " .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : " در ادامه رسیدگی به این پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی و با توجه متواری بودن متهم پرونده ، دستور انتشار تصویر متهم از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های ۵۱۰۵۵۴۲۹ و ۵۱۰۵۵۵۱۰ ، در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند "

کد مطلب 2494149

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