حقيقت به واقعيت پيوست

پرسپوليس برخلاف 8 ديدار گذشته با تكيه بر بازي زميني و بازيسازي ازخط دفاعي كارخود را آغازكرد وبا تجمع نفرات خود درميانه ميدان توانست ازتوان خط مياني استقلال كه يكي ازنقاط قوت اين تيم محسوب مي شود، كم كند. پرسپوليس با به كارگرفتن 6 هافبك درميانه ميدان توانست نبض بازي را دراختياربگيرد.

اين تيم بلافاصله پس ازتصاحب توپ با جواد كاظميان وعلي عليزاده آهنگ دروازه استقلال را مي كرد و اين بازيكنان درنيمه اول توانستند با حضور درمحوطه جريمه حريف براي تيم خود موقعيت گلزني خلق كنند. استقلال دراين دقايق به حركات تركيبي خود دل بسته بود كه اتفاقا بسيارهم مفيد بود و اين تيم را درموقعيت گلزني قرارمي داد. در واقع استقلال وپرسپوليس در اين ديدار به يك اندازه بر روي دروازه هم موقعيت خطرناك خلق كردند.

پروين دراين ديدار بشدت ازخط مياني استقلال وحشت داشت ودرنهايت همين ترس سبب شد تا اوعملا با يك مهاجم به نام كاظميان به طرف دروازه حريف حمله كند كه آن هم با توجه به اينكه تاكتيك مشخصي در راه صاحب توپ كردن او دردستور كارنبود، عقيم ماند. پرسپوليسي ها گهگاهي بر روي دروازه استقلال سانتر مي كردند، اما تا زمان حضور سهراب انتظاري به عنوان يك مهاجم سرزن اين نوع بازي به هيچ وجه توجيه پذير نبود.



گل استقلال برخلاف جريان بازي براي اين تيم به ثمر رسيد. درحالي كه هردوتيم به جنگ درميانه ميدان فكرمي كردند ومي خواستند ازبرتري عددي خود درپشت دروازه يكديگر به گل برسند، مهرزاد معدنچي با يك اشتباه فاحش تيم خود را از وضعيت حمله به ضد حمله برد تا فرزاد مجيدي با يك پاس زيبا عنايتي را درموقعيت گلزني قراردهد ودرنهايت بازي با همان يك گل به پايان رسيد.

آنچه در اين ديدار از درجه اهميت بالايي برخوردار بود اين نكته بود كه پرسپوليس در ديداربا استقلال به دليل ترس ازدست دادن ميانه ميدان با يك مهاجم بازي كرد و او آنقدر درنيمه اول دويد كه درنيمه دوم هيچ اثري دربازي نداشت. كاظميان به غير از شوتي كه در ابتداي نيمه دوم به سمت دروازه طالب لوشليك كرد، ديگركمتر درزمين ديده شد وحضور انتظاري نوشدارو پس از مرگ سهراب بود. ضمن اينكه در اين ديدار مشخص شد پرتابهاي عليزاده، موقعيتهاي بسياري است كه مي تواند با يك كار تاكتيكي چند ضرب به موقعيت گل بر روي دروازه حريفان منجرشود، اما ارسال يكراست اين توپها بر روي دروازه، جز شلوغ كاري درمحوطه جريمه حريفان نيست.

نكته قابل تامل ديگر اين است كه مربيان پرسپوليس نشان دادند مرد بين دو نيمه نيستند. بايد پرسيد پروين در بين دو نيمه به يارانش چه گفت كه پرسپوليس نتوانست مثل نيمه اول بازي كند. حال آنكه استقلال در نيمه دوم با تيمي كاملا دگرگون شده وارد زمين شد. قلعه نويي پيش از بازي گفته بود در اين بازي اولويت بيشتري براي تمركز تيمش قائل خواهد بود و ديديم كه استقلال بر روي تمركز نفرات خود به گل رسيد. اين تيم در بازي هاي گذشته چندين برابر بازي با پرسپوليس موقعيت گل داشت اما چه بسا دست خالي از زمين خارج مي شد.

دربي پنجاه و نهم با پيروزي استقلال به پايان رسيد. پروين پيش از ديدارگفته بود همواره وقتي يكي ازاين دوتيم از ديگري ضعيف تر بوده در دربي پيروزشده، اما در اين ديدار معلوم شد كه اينچنين نيست و تيمي كه بهتر است مي تواند بهترهم نتيجه بگيرد. كما اينكه تاريخ نشان داده هر وقت يكي ازاين دوتيم درپايان فصل نتيجه بهتري گرفته، غالبا دربازي رويارو نيز نتيجه را با برتري به سود خود پايان داده است.

