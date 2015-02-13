  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۶:۳۷

بیمه تامین اجتماعی 10 هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد تهران

بیمه تامین اجتماعی 10 هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد تهران

مدير كل كميته امداد استان تهران گفت: 10 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار داديم و سهم بيمه آنان را تأمين مي كنيم .

به گزارش خبرگزاری مهر، تبارك سبحاني اظهار داشت: كميته امداد امام خميني(ره) استان تهران 120 هزار مددجو تعداد 62 هزار خدمات دائم و همين تعداد نيز خدمات موردي از اين نهاد دريافت مي نمايند.

وي با اشاره به تأمين مسكن نيازمندان بيان داشت: تا سال گذشته 400 تا 500 خانوار تحت حمايت از محل منابع امداد ، خيرين و كمك هاي بستگانشان در قالب مسكن مهر صاحبخانه شدند كه اين امر طي يك سال گذشته رو به افول داشته و با توجه به ظرفيت باقي مانده هم با امكانات امداد ، خيرين و بستگان خانوارهاي نيازمند موفق نشديم و اين امر از مواردي است كه تا كنون جايگزين و راهكاري براي آن پيدا نكرده ايم.

سبحانی با اشاره به برنامه هاي كميته امداد استان تهران در راستاي بيمه زنان سرپرست خانوار گفت:  10 هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار داديم و سهم بيمه آنان را تأمين نموديم تا بازنشسته شوند و بدين ترتيب خود به خود اين افراد حمايت شده و از حمايت كميته امداد امام خميني(ره) خارج مي شوند.

کد مطلب 2494166
مهناز قربانی مقانکی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها