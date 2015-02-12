به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با وجود حذف از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملتهای آسیا، با 10 پله صعود در صدر جدول رده بندی فیفا در بین تیم های آسیایی و 41 جهان قرار دارد.

استرالیا که به عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیا رسید به همراه کره جنوبی بیشترین صعود را داشته است.

استرالیا با صعودی 37 پله ای در جایگاه چهارم آسیا و 63 جهان قرار گرفته است. کره جنوبی هم که به عنوان نایب قهرمانی رسید، 15 پله صعود داشته و دوم آسیا و 54 جهان است.

آلمان در این رده بندی همچنان در صدر فوتبال جهان قرار دارد و آرژانتین، کلمبیا، بلژیک، هلند و برزیل در تعقیب ژرمن‎ها هستند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان:

1- آلمان 1729 امتیاز

2- آرژانتین 1534 امتیاز

3- کلمبیا 1456 امتیاز

4- بلژیک 1430 امتیاز

5- هلند 1385 امتیاز

6- برزیل 1133 امتیاز

7- پرتغال 1189 امتیاز

8- فرانسه 1168 امتیاز

9- اروگوئه 1146 امتیاز

10- اسپانیا 1144 امتیاز

رده بندی 10 تیم برتر آسیا:

1- ایران 700 امتیاز (41 جهان)

2- کره جنوبی 608 امتیاز (54 جهان)

3- ژاپن 605 امتیاز (55 جهان)

4- استرالیا 548 امتیاز (63 جهان)

5- امارات 529 امتیاز (66 جهان)

6- ازبکستان 493 امتیاز (71 جهان)

7- چین 429 امتیاز (82 جهان)

8- عمان 368 (91 جهان)

9- عراق 360 امتیاز(94 جهان)

10- اردن 353 امتیاز (97 جهان)