به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی اپل به ارائه فناوری های روز دنیا مانند تبلت، اسمارت فون های هوشمند، لپ تاپ و غیره شناخته می شود اما اکنون کمپانی اپل به احداث مزرعه های خورشیدی روی آورده است.

استفاده از انرژی های تجدید پذیر یکی از موارد مهمی است که در جهان امروز به آن پرداخته می شود. انرژی های تجدید پذیر یا انرژی برگشت پذیر به انواع انرژی هایی گفته می شود که قابلیت بازگشت مجدد به طبیعت را دارا هستند. نیروگاه های آبی، انرژی های بادی، خورشیدی و سوخت های زیستی را می توان جزو انرژی های تجدید پذیر دانست.

اپل ساخت مزرعه خورشیدی را با سرمایه ای در حدود۸۴۸ میلیون دلار را در «مونتری کانتی» در ایالت کالیفرنیا آغاز کرده است. پروژه فتوولتائیک، Photovoltaics، یکی از راه هایی است که با کمک آن می توان به تولید برق از انرژی خورشید دست یافت.

تیم کوک، مدیر عامل اپل پیش بینی می کند که این نیروگاه خورشیدی می تواند انرژی الکتریکی بیش از ۶۰ هزار منزل مسکونی و تمامی دفاتر و ساختمان های اپل در این منطقه را تامین کند. ساخت این مزرعه خورشیدی در حالی است که اپل چندی پیش در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در کارولینای شمالی پروژه مشابهی را آغاز کرده بود.

با کمک این مزرعه خورشیدی می توان انرژی در حدود ۱۳۰ مگاوات در اختیار داشت و ۱۵۰ مگاوات انرژی تولید شده نیز به بخش گاز و انرژی پاسیفیک فروخته خواهد شد.