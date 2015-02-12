شورای هماهنگی اصلاح طلبان باید بازتعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر رضا قاسمپور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای هماهنگی اصلاح طلبان از ۲۰ حزب و تشکل سیاسی اصلاح طلب تشکیل شده است، وجود تعاریف متفاوت از این شورا را در کشور و شهرستانها یادآور شد و افزود: تلاش برای یکپارچگی طیف های اصلاح طلبان در این راستا است و حزب اراده ملت ایران در این راستا در استان گام برمی دارد و از حرکت های انفرادی پرهیز می کند.

وی حرکت بر حول محور برنامه ریزیهای شورای هماهنگی اصلاح طلبان را اولویت حزب حاما در انتخابات سال آینده مجلس عنوان کرد و ادامه داد: در صورت عدم توافق بر روی گزینه مورد نظر حزب حاما به تنهایی لیست خواهد شد.

دبیر حزب حاما شاخه زنجان با بیان اینکه تلاش برای انسجام و یکپارچگی اصلاح طلبان و ایجاد اجماع و اتفاق نظر سیاست کلی حاما است افزود: حزب اراده ملت ایران (حاما) برای معرفی گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در حال برنامه ریزی است.

قاسمپور با بیان اینکه زنجان همواره قطب نمای سیاسی کشور است و از ابتدا شهر سیاسی بوده است افزود: وجود تفکرات و نظرات مختلف در یک چارچوب سیاسی همواره وجود داشته ولی متاسفانه برخی دوستان اصلاح طلب در زنجان خود را پدرخوانده اصلاحات می دانند و مقداری در مسیر انحصار طلبی هستند.

وی گفت: تدبیر و امید یک روش و اصلاحات یک گفتمان است و اصلاح طلبان به دنبال اداره عقلانی کشور هستند.

قاسمپور با بیان اینکه این حزب در شورای هماهنگی اصلاح طلبان حضور مستمر و فعال دارد، حاما را تنها حزب فعال و مجوز دار رسمی در سطح استان زنجان معرفی کرد.

وی لزوم بازتعریف شورای هماهنگی اصلاح طلبان با محوریت احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب را یادآور شد و به چهره های مستقل در داخل شورای هماهنگی اصلاح طلب پیشنهاد کرد روند فعالیت سیاسی خود را در قالب تشکیل یک تشکل سیاسی جدید پیگیری کنند.

دبیر حزب حاما شاخه زنجان با بیان اینکه حزب حاما در زنجان از دو ماه پیش مجوز فعالیت رسمی خود را دریافت کرده است افزود: این حزب هم اکنون ۲۰۰ عضو عادی و فعال، ۱۷ عضو اصلی با شش عضو علی البدل و دو بازرس با یک علی البدل دارد.



قاسمپور با تاکید بر اینکه حزب حاما به هیچ وجه مطالبه شخصی و گروهی از شخص مدیریت عالی استان و مجموعه مدیرتی و اجرایی استان ندارد، توسعه و پیشرف استان در بخش های استان را مطالبه اصلی این حزب عنوان کرد افزود: حاما تنها حزبی محسوب می شود که از زنجان برخواست و به کل کشور تسری یافت.



دبیر حزب حاما شاخه زنجان گفت: این حزب در سال جاری در سطح این استان دیدارهای مختلفی با مسئولان سیاسی، شهری، احزاب اصلاح طلب و امام جمعه زنجان داشته است.



قاسمپور با بیان اینکه قانون اساسی چراغ راهنما و عقلانیت موتور محرکه این حزب محسوب می شود ادامه داد: این حزب در تلاش برای نقد سازنده دولت و کمک به دولتمردان برای تسریع در پیشرفت و توسعه است.

دبیر حزب حاما شاخه زنجان گفت: این حزب هم اکنون برای کسب رأی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی می کند.

قاسمپور افزود: در معرفی گزینه مورد نظر این حزب با اصلاح طلبان همراه خواهد بود، اما اگر دیگر احزاب در معرفی گزینه مناسب تعلل کنند، به تنهایی وارد عرصه شده و گزینه مورد نظر خود را معرفی خواهد کرد.



دبیر حزب حاما شاخه زنجان گفت: فعالان حاما خرد جمعی، عقلانیت و تدبیر را تنها راه پیروزی در انتخابات آتی تلقی و خود را در ذیل شورای هماهنگی اصلاح طلبان تعریف می کنند.

وی با تاکید براینکه هاشمی از واقعیتها و استوانه های نظام است، افزود: یکی از اشتباهات اصلاح طلبان در عرصه سیاسی، اشتباه در مورد نوع برخورد و تعامل با شخص هاشمی که فردی معتدل است، بود.