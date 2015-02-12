سریال اخراج کارگران ادامه دارد/ بیکاری 112 کارگر پارس سرام قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه پارس سرام با سابقه طولانی به عنوان هویت اقتصادی شهرستان قرچک محسوب شده و در طول سال های اخیر سهم مهمی را در در اشتغالزایی ایفا کرده است و مردم امیدوار بودند که هر روز بر تعداد کارگران این کارخانه افزوده شود.

در حالی که هنوز مردم ورامین در شوک بیکاری 400 کارگر کارخانه قند قرار دارند، خبرها از اخراج و بیکاری 112 کارگر کارخانه پارس سرام حکایت دارد و مسئولان این کارخانه حاضر به پاسخگویی هم نیستند

60 نفر دیگر در نوبت اخراج قرار دارند

کارگران کارخانه پارس سرام در جمع خبرنگاران اظهار داشتند که این کارخانه بیش از 450 کارگر داشت که کارفرما به دلیل رکود بازار محصولات اعلام کرد که 112 کارگر با پایان اتمام قرارداد موقت کارشان اخراج هستند.

حتی خبرهای دریافتی خبرنگار مهر حکایت از این موضوع دارد که 60 کارگر دیگر نیز با اتمام قراردادشان تا پایان سال به دلیل عدم نیاز اخراج خواهند شد که در صورت صحت ماجرا این امر فاجعه ای بزرگ برای کارگران این بخش است.

در حالی که مقام معظم رهبری در سال جاری بارها بر روی اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه به تولید تأکید فرمودند اخراج کارگران دو کارخانه بزرگ ورامین و قرچک در طول یکماه گذشته چه معنا و مفهومی دارد.

کارخانه پارس سرام هویت اقتصادی قرچک است

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه واگذاری کارخانه های قند ورامین و پارس سرام قرچک اظهار داشت: کارخانه قند به عنوان هویت ورامین و کارخانه پارس سرام به عنوان هویت اقتصادی قرچک به بخش خصوصی واگذار شده است.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: مقدمات واگذاری کارخانه پارس سرام قرچک در زمان دولت سازندگی فراهم شد و این کارخانه به عنوان هویت اقتصادی قرچک به بخش خصوصی واگذار گردید.

وی با انتقاد از برخی اعمال سلیقه ها که به قشر کارگر ضربه می زند ادامه داد: متأسفانه بخش خصوصی در این بخش، سود و فایده خود را در نظر می گیرد و این کارخانه نیز با توجیه این امر که صادرات کم شده اقدام به کاهش کارگران خود کرده است.

مردم قرچک چندین دهه آلودگی موجود را تحمل کرده اند

این مسئول اضافه کرد: بنده قبلا یک بار به موضوع کارخانه پارس سرام ورود پیدا کردم و در بین کارگران حاضر شده و به سخنان آنان گوش داده و برای حل مشکلات آنان تلاش کردم و تا جایی که بنده اطلاع دارم روند کاری پارس سرام بد دنبال نمی شد.

نقوی حسینی عنوان کرد: مردم شهرستان قرچک چندین دهه است که آلودگی زیست محیطی و مشکلات مختلف کارخانه پارس سرام را به خاطر اشتغالزایی و کمک به روند اقتصادی تحمل کرده اند به همین خاطر اجازه نمی دهند این کارخانه تغییر ماهیت بدهد.

مسئولان پارس سرام حاضر به مصاحبه نشدند

گفتنی است طی روزهای اخیر تلاش گسترده ای از سوی خبرنگار مهر برای مصاحبه با مدیر عامل و مسئولان کارخانه پارس سرام صورت گرفت تا صحت و سقم اتفاقات اخیر در کارخانه مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه مدیران کارخانه حاضر به مصاحبه با خبرنگار مهر نشدند.