به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران پیش از ظهر روز پنجشنبه (بیست و سوم بهمن ماه) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی با حضور طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی، معاون اول رئیسجمهور و فعالان حوزه صنعت گردشگری برگزار شد. این نمایشگاه تا روز ۲۶ بهمن ماه نیز در همین مکان دائر است. نمایشگاهی از معرفی تورهای خارجی گرفته تا معرفی هتل هایی با ستاره های درخشان در سه سالن بزرگ.
* در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه مجری برنامه در حضور همه فعالان گردشگری و مقامات مسئول در حوزه گردشگری از گروه موسیقی ناشنوایان برای اجرای سرودی با موضوع «خلیجفارس» دعوت کرد که روی سن بیایند. حسینیان در معرفی این گروه گفت: اعضای گروه ناشنوا هستند؛ به اصطلاح به آنها کر و لال میگویند. بنابراین نمیتوانند صدای شما را بشنوند. از شما میخواهم که دستتان را بالا گرفته و آنها را تشویق کنید.
*حضور طالب ریفاعی، دبیرکل سازمان UNWTO در ایران اتفاق مهمی برای فعالان صنایع گردشگری به شمار میآمد. همه منتظر سخنرانیهای او در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری بودند. سخنرانی وی به زبان انگلیسی بیان شد. مترجمی نیز در این برنامه وجود نداشت تا صحبتهای ریفاعی را برای همه حضار ترجمه کند؛ به همین علت در زمان سخنرانی طالب ریفاعی هرج و مرج و صداهای زیادی در سالن به گوش میرسید.
* نشست خبری طالب ریفاعی برای نخستین بار در وسط سالن ۳۸ نمایشگاههای بینالمللی تهران در حالی برگزار شد که اطراف وی فعالان گردشگری حضور داشتند. این نشست خبری نیم ساعت طول کشید و تنها تعداد محدودی از خبرنگاران توانستند سئوالات خود را مطرح کنند.
*در این نشست خبری طالب ریفاعی که همچنان مشتاق بود به سئوالات خبرنگاران در حوزه گردشگری پاسخ دهد، بنا به درخواست معاون گردشگری، جلسه را به پایان رساند. حتی برخی از خبرنگاران میخواستند در حاشیه سئوالاتی را از وی بپرسند طالب ریفاعی نیز ایستاد تا به سئوالات آنها پاسخ دهد، ولی معاون گردشگری و همراهانش از این اقدام جلوگیری کرده و از وی خواستند که به بازدید نمایشگاه برود.
* رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاونان وی، دبیرکل سازمان UNWTO را برای افتتاح سازمان جامع اطلاعرسانی گردشگری، به غرفه معاونت گردشگری بردند و زمان زیادی را در این غرفه سپری کردند.
* در این نمایشگاه همه استانهای کشور غرفهای را برای معرفی ظرفیتهای گردشگری خود در اختیار داشتند ولی همچنان غرفه استان سیستان و بلوچستان خالی است. نه تنها برخی از ادارههای میراث فرهنگی در استانها غیرفعال هستند و برخی دیگر تنها به ارائه چندین بروشور تکراری در این نمایشگاه میپردازند بلکه بسیاری از غرفهها با اینکه برای آنها طراحی از قبل انجام گرفته و نامی را به خود اختصاص دادهاند، اما خالی هستند و هیچ فعالیتی ندارند. تعداد این غرفههای خالی در نمایشگاه کم نیست.
*بخش VIP سالن ۳۸ نمایشگاه در اختیار فعالان اقامتگاههای بومگردی است. آنها با لباسهای محلی و پذیرایی مخصوص به خودشان فرهنگ بومی نشینی را ترویج میدهند. رقصهای سنتی و بازیهای سنتی که در اینجا انجام میشود، نیز فضای سالن ۳۸ را متفاوتتر از سالنهای دیگر کرده است.
* غرفه معاونت گردشگری تنها غرفهای است که فعالیت خاصی ندارد و مانند سالهای گذشته تنها به ارائه چند بروشور از جاذبههای گردشگری میپردازد.
*این نمایشگاه تا روز ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای تهران برپاست این درحالی است که هیچگونه تبلیغات محیطی و شهری برای این نمایشگاه نشده است از سوی دیگر اگر کلمات کلیدی این نمایشگاه در فضای مجازی جستجو شود، هیچ بازتابی را نشان نمیدهد چون این سایت در هیچ یک از سایتهای خارجی تبلیغ نمیشود. بنابراین میتوان گفت که برای این نمایشگاه که معاون گردشگری اصرار دارد که در سطح بین المللی در حال برگزاری است، تبلیغات برون مرزی نشده است.
* سفارتخانههایی از جمله ونزوئلا در این نمایشگاه فرصتی را پیدا کردهاند تا با معرفی جاذبههای گردشگری این کشور، به فروش تورهای خارجی خود نیز بپردازند. یکی از فعالان در این سفارتخانه به خبرنگار مهر اعلام کرد که برای اولین بار در این نمایشگاه تور ویژه گردشگری و بازدید از سه شهر مهم ونزوئلا را معرفی میکنیم که حدود ۱۵ روز طول میکشد و برای ایام نوروز تعریف شده است.
* ماساژدرمانی، فروش ظروف بلور، کتابهای آموزشی در حوزه گردشگری از جمله فعالیتهای جانبی نمایشگاه به شمار میآید.
* برخی از طراحان غرفهها مانند آژانسهای مسافرتی که در حوزه طبیعتگردی فعالیت میکنند، از ذوق و سلیقه خود برای طراحی متفاوت غرفهها بهره گرفتهاند و این غرفهها را به گونهای طراحی کردهاند که متفاوتتر از بقیه است و شرکت کنندگان ترجیح میدهند در کنار این غرفهها عکس یادگاری بگیرند.
* طراحی غرفه و وسعت گروه مالی گردشگری بیش از همه غرفهداران این نمایشگاه جلب توجه میکند. یک هواپیمای پارک شده در وسط نمایشگاه طراحی جالب این گروه مالی است.
* بسیاری از آژانسهای مسافرتی در این نمایشگاه به فروش تورهای خارجی میپردازند. این نمایشگاه اکنون محلی برای فروش و تبلیغ تورهایی شده که گردشگران را از ایران به سایر نقاط جهان هدایت میکند در این میان تنها یکی دو آژانس هستند که در زمینه تورهای ورودی فعالیت میکنند. همچنین کمتر آژانسی را میتوان پیدا کرد که به تبلیغ تورهای داخلی پرداخته باشد. در این بین فروش و تبلیغ تورهای داخلی محدود به خراسان رضوی و کیش است.
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