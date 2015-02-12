به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از بیست و دومین دوره رقابتهای بین المللی داخل سالن گرامیداشت دهه مبارک فجر عصر روز پنجشنبه در مجموعه آفتاب انقلاب به پایان رسید.

علیرغم اینکه فدراسیون دومیدانی از 18 کشور برای شرکت در این رقابت ها دعوت کرده بود تنها 7 کشور ترکمنستان، ازبکستان، عراق، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و عمان برای حضور در این مسابقات به ایران آمدند. سوریه و کویت هم که در دعوت اولیه برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند در ادامه منصرف شدند.

در این رقابتها بیش از 120 ورزشکار مرد و 100 ورزشکار زن در مواد 60، 400، 800 ، 1500 و سه هزار متر، 60 متر 4 در 400 متر با مانع و پرش های ارتفاع، طول، سه گام و با نیزه (ویژه مردان) و همچنین در مواد پرتاب وزنه، هفتگانه (مختص مردان) و پنجگانه (زنان) با هم رقابت می کنند.

جایگاه خبرنگاران اینترنت نداشت!

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در مجموعه اختصاصی آفتاب انقلاب برای دقایقی از نزدیک شاهد برگزاری رقابت ها بود. عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان نیز در تماسی تلفنی با مسئولان فدراسیون تمایل و علاقه خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کرد. وی که در سفری کاری به سر می برد روز جمعه در صورت بازگشت به تهران در مجموعه آفتاب انقلاب حضور پیدا می کند.

از حواشی این رقابت ها می توان به قطع اینترنت جایگاه خبرنگاران اشاره کرد که کار پوشش خبری رابا مشکل مواجه کرده بود.

ارمنستان حریف اصلی بانوان در روز نخست

صبح نخستین روز از رقابت ها به بانوان اختصاص داشت. همانطور که پیش بینی می شد در میان هفت کشور شرکت کننده، ارمنی ها حریف اصلی بانوان ایرانی بودند که در برخی مواد از آنها پیشی گرفتند و اول شدند.

نتایج نوبت صبح روز اول مسابقات در بخش بانوان به شرح زیر است:

در ماده سه هزار متر آلاواردیان (ارمنستان) با زمان 11:10:80 موفق شد رتبه نخست را از آن خود کند. پس از وی بهاره جهان تیغ (افضل طوس) با زمان 11:29:14 دوم و سمیرا زمانی (مقاومت) با زمان 12:11:37 سوم شدند.

در ماده 800 متر هاریو تیو نیان (ارمنستان) با رکورد 2:15:41 اول شد و مریم طوسی (افضل طوس ایران) با زمان 2:18:65 دوم شد و اروکیکو وا (ازبکستان) با زمان2:18:78 سوم شد.

در ماده پرش ارتفاع سپیده توکلی (مقاومت) با رکورد یک متر و 76 سانت اول شد و مهسا کارگر (مقاومت) با رکورد یک متر و 73 سانت دوم شدند.

در پرش طول آبراهامیان (ارمنستان) با رکورد پنج متر و 20 سانت اول و بلووا (ازبکستان) با رکورد پنج متر و 14 سانت دوم شدند. مبین ریحانی (ایران) نیز با رکورد پنج متر و 11 سانت به رتبه سوم رسید.

در ماده پرتاب وزنه فاطمه خیاطی (افضل طوس ایران) با رکورد 17 متر و 60 سانت اول شد و سپیده توکلی (مقاومت ایران) با رکورد 12 متر و 10 سانت دوم و الزبیدی (عمان) با رکورد 10 متر و 36 سانت به رتبه سوم رسیدند.

در ماده 60 متر فرزانه فصیحی (ایران) با هفت ثانیه و 53 صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید. پس از وی مردووبا (ترکمنستان) با هفت ثانیه و 70 صدم ثانیه دوم و الخفاجی (عراق) با زمان هفت ثانیه و 71 صدم ثانیه سوم شدند.

در ماده چهار در 400 متر نیز افضل طوس ایران با زمان 4:01:68 اول، ازبکستان با رکورد 4:02:49 و ارمنستان نیز با زمان 4:09:15 دوم و سوم شدند.

تمام قهرمانی ها به مردان ایران رسید

رقابت های بخش مردان از ظهر امروز آغاز شد. در این بخش ورزشکاران کشورمان موفق شدند در تمام مواد عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

نتایج رقابت مردان در روز نخست به شرح زیر است:

ماده 60 متر

1- حسن تفتیان (ایران) 6:45

2- رضا قاصمی 6:69

3- محمد جمان (عراق) 6:86

ماده سه هزار متر

1- حسین کیهانی 8:26:87

2- محمدرضا ابوترابی 8:28:11

3- حسن عابدی 8:30:5

ماده 800 متر

1- مسلم نیادوست 1:52:74

2- علی عالمی 1:53:05

3-مصطفی ابراهیمی 1:53:82

ماده پرش طول

1- سبحان طاهر خانی هفت متر و 38 سانت

2- محمد قائد زاده هفت متر و 19 سانت

3- بهروز سیستانی پور شش متر و 89 سانت

پرش با نیزه

1- محمد محسن ربانی چهار متر و 90 سانت

2- محمد بنی آدام چهار متر و 80 سانت

3- عبدالوحید از عراق چهار متر و 80 سانت

ادامه این رقابت ها صبح روز جمعه در بخش آقایان و بعد از ظهر نیز در بخش بانوان ادامه خواهد یافت.