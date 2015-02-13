هدف اسلام و مسیحیت عشق به زندگی و محبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اسلامی انگلیس، در راستای برنامه های گفتگوی بین ادیان، نشست مشترکی با شرکت روحانیون مسلمان و مسیحی در روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۱۵ برابر با ۱۸ بهمن به طور مشترک در محل کلیسای سنت آگوستیناین شهر لندن و مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد.

در این نشست که با عنوان «خانواده: چالشها و سودمندی ها» برگزار شد، سخنرانان به بررسی چالشهای معاصر پیش روی نهاد خانواده و تبیین دیدگاه های دینی در این زمینه پرداختند.

در بخش نخستین این برنامه در محل کلیسای سنت آگوستین، پدر روحانی و کشیش این کلیسا کالین ایموس، حجت الاسلام بهمن پور و کشیش انگلیکان خانم مگی هیندلی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ابتدا پدر ایموس به شرکت کنندگان مسلمان و مسیحی خیرمقدم گفته و در ادامه به اهمیت گفتگوی بین ادیان، نه لزوماً برای نزدیک شدن دیدگاه ها، که برای آشنایی و شناخت درست از دیدگاه های ادیان دیگر تاکید کرد. وی با طرح این سوال که اساساً خانواده چیست وارد بحث خود شد. وی خانواده را واجد ریشه ها و ویژگی های زیستی (بیولوژیک)، تاریخی و جغرافیایی دانست. به این معنی که ما هویت خود را به طور تاریخی از خانواده می گیریم، زیست و حیات ما توسط خانواده شکل می گیرد و جغرافیای حضور ما در این دنیا نیز وابسته به خانواده ای است که در آن متولد می شویم.

وی در ادامه به معرفی خانواده «انتخابی» پرداخت که از دید او یک مفهوم مسیحی است. خانواده انتخابی عبارت است از کسانی که به طور انتخابی و از طریق غسل تعمید به عنوان فرزند خوانده یا پدرخوانده با ما خویشاوندی پیدا می کنند. نوع دیگر خانواده از دیدگاه مسیحیت عبارت است از خانواده کلیسا یا جماعت مومنین که برای عبادت گرد هم می آیند.

به گفته وی این نیز از دید مسیحیت نوعی خانواده است. پدر ایموس در بررسی چالشهای پیش روی خانواده توضیح داد که این چالشها به هیچ عنوان تازه نیستند و اگر نگاهی به کتاب مقدس بیندازیم خواهیم دید که از همان صفحه اول، آدم و حوا و سپس پسران آنها هابیل و قابیل دچار بحران در داخل خانواده بوده اند. این دشواری ها حتی در مورد نوح و ابراهیم و لوط نیز ادامه داشته است. وی همچنین به مشکلات و دشواری های پیش روی حضرت مریم در اطاعت از خدا و باردار شدن و متولد کردن حضرت عیسی به عنوان دشواری های یک خانواده مقدس اشاره کرد.

پدر ایموس سپس به بررسی چالشهای امروزی و مدرن پرداخت. وی از سوءاستفاده و آزار در داخل خانواده، مشغولیت و عدم صرف وقت اعضای خانواده برای یکدیگر و تک والد بودن به عنوان نمونه هایی از این چالشها نام برد. وی فشارهای مالی وارد شده به نهاد خانواده و همچنین افزایش نگران کننده خودکشی را به عنوان نمونه های دیگر در این زمینه برشمرد.



در ادامه این گفتگو، حجت الاسلام والمسلمین بهمن پور برخی از دیدگاه های اسلام در زمینه خانواده را مورد بررسی قرار داد. وی گفت پیامبر ما در زمانی مبعوث شد که برخی از قبایل عرب دختران خود را زنده بگور می کردند و برخی از ترس فقر بچه های خود را می کشتند. وی با تصدیق اینکه اسلام و مسیحیت دیدگاه های لزوماً یکسانی در مورد خانواده ندارند؛ بحث خود را پی گرفته و خانواده را عنصر اساسی و شکل دهنده جامعه معرفی کرد. وی خانوداه را نه فقط محلی برای انتقال حیات که مدرسه ای برای انتقال ایمان به نسلهای آینده دانست.

وی ضمن اشاره به تمایز دو واژه عربی «مودت» و «محبت» در قرآن گفت: محبت به معنی عشق و علاقه درونی اما مودت ظهور و بروز این عشق در رفتار متقابل با کسانی که دوست داریم، است. وی ازدواج را پایه و اساس خانوداه دانسته و گفت: که از دیدگاه اسلام، مسلمانان موظف هستند که به افراد مجرد برای تشکیل خانواده کمک کنند.

حجت الاسلام بهمن پور بهترین استفاده از غریزه جنسی از دیدگاه اسلام را استفاده از آن در راستای تشکیل خانواده معرفی کرده و پیشگیری از روابط جنسی پیش از ازدواج را یکی از ثمرات این رویکرد دانست. وی گفت: از دید قرآن زن و شوهر لباس یکدیگر هستند. با تمثیل لباس می شود نشان داد که زن و مرد مانند لباس گرما بخش، پوشاننده، محافظت کننده و البته زیبایی بخش یکدیگر باید باشند.

وی در ادامه گفت: که در عصر حاضر خانواده تحت تاثیر فردگرایی مفرط و از خودبیگانگی قرار گرفته و خانواده های تک سرپرست، خانواده های بدون ازدواج و ازدواج همجنس ها تقدس خانواده را مورد تهدید قرار داده است. وی گفت: اکنون متاسفانه رابطه زن و مرد با شهوت تعریف می شود و نه با عشق؛ و متاسفانه کلمه عشق به عنوان مترادف شهوت و لذت جنسی در رسانه ها به کار می رود.



وی به عنوان راهکاری در برابر این چالشها از غیرکالایی کردن رابطه جنسی که اکنون حتی به ابزار اصلی تبلیغات کالاهای مصرفی تبدیل شده نام برد. وی همچنین توجه به فداکاری، از خود گذشتگی و پرهیز از فردگرایی افراطی را از جمله این راه حل ها برشمرد.

در ادامه این برنامه کشیش آنگلیکان مگی هیندلی، مدیر مرکز بین الادیان لندن نیز سخنانی ایراد کرد.

وی با اشاره به این که به دنبال ایجاد مقایسه و تاکید روی تفاوت دیدگاه های اسلام و مسیحیت نیست گفت: اگر به تاریخ نگاه کنید خواهید دید که مسیحیت یک دین خانواده محور نیست. پیامبر آن یعنی حضرت مسیح تا آخر عمر مجرد بود و بسیاری از حواریون او یا مجرد بودند یا برای همراهی با او خانواده های خود را ترک کرده بودند. به همین ترتیب کلیسای کاتولیک نیز تا کنون تجرد را فضیلتی برای راهبان و کشیشان می داند.

وی افزود: با این حال از اینکه کلیسای خود او یعنی کلیسای پروتستان این محدودیت را به نفع تشکیل خانواده برداشته خرسند است. خانواده در قرن بیستم شاهد تحولات بسیاری بود. خانواده اکنون شکل های گوناگونی گرفته است که خانواده غیرهمجنسگرا هنوز اصلی ترین و معمول ترین آنهاست.

وی گفت: ما هرگز نمی توانیم همه وظایف خود در قبال خانوداه را به خوبی انجام داده و بنابراین همیشه در انجام این وظیقه قاصر خواهیم بود. وی خانواده را منبع عشق و محبت بدون قید و شرط معرفی کرد که ما را با محبت خدا به بنده اش که آن نیز بدون قید و شرط است آشنا می کند. خانواده به خودی خود در مسیحیت یک هدف نیست، بلکه وسیله ای برای تشکیل جامعه ای سالم و دنیایی بهتراست.

پس از پایان نیمه نخست این گردهمایی، نمازگزاران مسلمان برای ادای فریضه ظهر و عصر عازم مرکز اسلامی انگلیس شده و مومنین مسیحی برای اجرای مراسم دعای خود در کلیسا درنگ کردند. ادامه برنامه پس از مراسم دعا و نماز و صرف ناهار در کتابخانه مرکز اسلامی پی گرفته شد.

در بخش دوم این برنامه اسقف اعظم کاتولیک، پل هندریکس عضو مرکز گفتگوی اسلام و مسیحیت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر شمالی رئیس مرکز اسلامی انگلیس و خواهر عالیه اعظم رئیس مرکز گفتگوی اسلام و مسیحیت (Christian, Muslim Forum) سخن گفتند.

اسقف هندریکس گفت: که قصد دارد بیشتر در مورد سودمندی ها و نه چالشهای پیش روی خانواده حرف بزند.

وی گفت: با اینکه ما همه به اهمیت خانوداه واقف هستیم اما بد نیست سوال را به صورت دیگری بپرسیم: اینکه هدف از آفرینش ما چیست؟ ما برای چه به این دنیا آمده ایم؟ و خدا چرا ما را خلق کرده است؟

وی افزود: هر دو دین ما (اسلام و مسیحیت) قبول دارند که خدا ما را خلق کرد تا زندگی و حیات را به ما هدیه دهد. از زاویه دیگر هدف از زندگی عشق و محبت است. وی محبت پدر و مادر را اولین چیزی که کودک با آن مواجه می شود معرفی کرد و گفت: با این حال خانواده جایی است که کودک در آن هویت متمایز خود را یافته و با محدودیت های خود آشنا می شود.

به گفته اسقف کاتولیک، در خانواده همه اعضا مهم هستند، همه پذیرفته شده هستند، و این در حالی است که ما خانواده کودکی خود را انتخاب نمی کنیم. این خداست که ما رادر خانواده مان به دنیا می آورد و ما یاد می گیریم که آن را همانطور که هست بپذیریم.

وی در ادامه توضیح داد که از دید مسیحیت، جامعه مسیحی نیز یک خانواده است. ما خود را بخشی از وجود عیسی مسیح می دانیم که صورت تمثیلی آن این است که عیسی سر و ما تن هستیم. به این ترتیب نه تنها خدا در خانواده حضور داشته که خانواده با عیسی مسیح نیز رابطه نزدیک و مخصوصی دارد.

وی نتیجه گرفت که به این ترتیب از دید مسیحیت خانواده یک مکان مقدس محسوب می شود. در زمینه چالشها فقط به ذکر یک نمونه بسنده کرده و تاکید بیش از حد تمدن غرب بر خانواده هسته ای را نام برد.

وی تاکید بر خانواده هسته ای و فراموش کردن خانواده گسترده به معنی از دست دادن بخش بزرگی از دارایی معنوی و فرهنگی خانواده است که به دلیل فردگرایی افسارگسیخته اکنون به معضلی برای نهاد خانواده تبدیل شده است.

در ادامه امینه اعظم نیز در خصوص چالشها و فواید خانواده نکاتی را مورد بررسی قرار داد.

وی مراکز دینی و مساجد را امتداد خانه و خانواده مسلمان توصیف کرد و گفت: این مراکز به مانند خانه به ما حس آرامش داده و ما در آنها از آموزشهای بزرگان بهره مند می شویم.

وی گفت: مرکز اسلامی انگلیس همیشه از ما به گرمی استقبال کرده و کودکان ما، آن را مانند خانه خود می دانند. توجه به سالمندان در خانواده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گرفته و خانواده باید محل امنی برای زندگی هر سه نسل باشد. در غیر اینصورت مجبوریم سالمندان را طرد کرده به خانه های سالمندان بفرستیم و تا جایی پیش برویم که اکنون مرگ خودخواسته در بین افراد سالمند رواج پیدا کرده است؛ موضوعی که اسلام و مسیحیت هر دو با آن مخالف هستند.

وی با اشاره به فرازهایی از خطبه امام علی (ع) در توصیف متقین حسن خلق را سنگین ترین عمل در ترازوی اعمال در روز قیامت از دیدگاه اسلام معرفی کرد.

در ادامه و به عنوان سخنران پایانی این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر شمالی به بررسی چالشهای پیش روی خانوداه و فلسفه ازدواج از دیدگاه اسلام پرداخت. وی سخنان خود را با توصیف بهشت از دیدگاه اسلامی آغاز کرد. دو بهشت، یکی بهشت جاویدان که مومنین پس از حساب روز قیامت وارد آن می شود و دیگری بهشت عدن، یا بهشت غیر جاویدان که آدم و حوا در آن زندگی می کردند را از هم تفکیک کرد.

وی گفت در آیاتی از قرآن ضمن برشمردن نعمتهای بهشتی از «ازدواج مطهره» یا همسران پاکیزه به عنوان یکی از نعمتهای آن یاد می شود که نشان دهنده اهمیت خانواده و همسر حتی در جهان آخرت است.

وی گفت: در آیات و احادیث دیگر به مومنین وعده داده شده که با اعضای خانواده خود وارد بهشت خواهند شد. بهشت عدن نیز محل سکونت خانواده آدم و حوا بود. آدم و حوا بعد از ازواج به بهشت داخل شدند. وی توضیح داد که آدم و حوا با وجود هبوط به زمین باز هم از هم جدا نشده و خداوند ضمن مبتلا کردن آنها به بلایای مختلف هرگز جدایی آنها را به عنوان یک مجازات در نظر نگرفت.

وی ازدواج را قدمی به سوی بهجت و آسایش ابدی و رسیدن به خدا معرفی کرده و یکی از فواید آن را فراموش کردن خود، از خود گذشتگی و رها شدن از منیت و خودخواهی دانست. یکی از چالشهای معاصر این است که افراد بعد از ازدواج همچنان از نظر ذهنی مجرد باقی مانده و به دنبال خواسته های فردی خود می روند. با این حال زدودن خودخواهی ها و هوای نفس مهم ترین وظیفه یک مسلمان است و ازدواج در این راستا، وسیله ای است برای کاستن از شدت منیت ها و خودخواهی ها.

در ادامه این برنامه حضار در کارگاههای بررسی مشکلات پیش روی خانواده در جهان معاصر شرکت کرده و تلاش کردند برای سوالاتی مانند: روش انتخاب همسر، فواید و مضرات جامعه سکولار برای خانواده و چگونگی هدایت جوانان به سوی زندگی خدامحور پاسخهایی ارائه کنند.

در پایان سخنرانان حاضر در این برنامه در طی میزگردی به سوالات حاضران پاسخ گفته و نقطه نظرات آنان را مورد توجه قرار دادند.