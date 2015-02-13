به گزارش خبرنگار مهر، قادر رحیم‌زاده شامگاه پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: پس از تغییر در کادر فنی، تمرینات تراکتورسازی طبق برنامه همیشگی پیگیری شده و بازیکنان به صورت فشرده با شور و انگیزه تمرین کرده و آماده بازی با صبای قم و کسب یک نتیجه خوب در قم هستیم.

وی افزود: دیدار برابر صبای قم بازی ساده‌ای نیست زیرا هر دو تیم با توجه به نتایج اخیر، به دنبال کسب پیروزی هستند و هر یک با اهدافی خاص به میدان می‌آیند و ما هم مثل صبا به دنبال پیروزی هستیم تا شرایط بهتری در جدول پیدا کنیم.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: در بازی فردا حامد لک به دلیل مشکل شخصی در ترکیب تیم تراکتورسازی حضور ندارد و ۲ مدافع ما شامل محمد ایرانپوریان و شهریار شیروند مصدوم هستند و بعید است که به بازی فردا برسند.

رحیم‌زاده بیان داشت: پیش بینی می‌کنم بازی فردا در سطح بالایی برگزار شود زیرا صبا می‌خواهد به جمع ۵ تیم بر‌تر جدول برسد و تراکتورسازی هم نمی‌خواهد بازنده شود و نتیجه بازی فردا قابل پیش بینی نیست.

وی درباره برکناری رسول خطیبی از هدایت تراکتورسازی گفت: جابجایی مربیان بخشی از فوتبال حرفه‌ای است اما در مورد جانشین رسول خطیبی، اطلاعی ندارم و تا جایی که می‌دانم باشگاه در مورد جانشین وی هنوز تصمیم قطعی نگرفته است.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درباره وضعیت آندرانیک تیموریان خاطرنشان کرد: آندو بازیکنی حرفه‌ای است و با توجه به اینکه وی از تورنمنت پرفشاری چون جام ملت‌های آسیا برگشته و از بازی با ملوان سیر پیشرفت خود را آغاز کرده و بتدریج به شرایط آرمانی و هماهنگی با تیم می‌رسد.