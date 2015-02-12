فیلم/آتش سوزی واحد تولیدی کفش در بازار تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر،بعد از ظهر امروز جمعه یک واحد تولیدی کفاشی در طبقه چهارم ساختمان روبروی بازار شیخ صفی تبریز دچار آتش سوزی شد که با حضور مأموران سازمان آتش نشانی، آتش اطفا و از سرایت آن به سایر واحد های تجاری جلوگیری شد.

با وجود بارش شدید برف و ترافیک سنگین در محدوده خیابان بازار، نیروهای آتش نشانی سه ایستگاه ۱، ۱۱ و ۱۰ آتش نشانی تبریز به سرعت در محل حاضر شده و برای خاموش کردن آتش وارد عمل شدند.

علت آتش سوزی متصاعد شدن بخار بنزین در مجاورت چراغ نفتی اعلام شده است. این آتش سوزی به حدی شدید بود که شعله های آتش از پنجره های این واحد تولیدی به بیرون زبانه کشیده بود.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این آتش سوزی هیچ تلفات جانی در بر نداشت و تنها یک نفر دچار سوختگی از نوع سطحی شده است.