نفرات برتر روز نخست مشخص شدند/پنج طلا برای کشتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام تختی روزهای 23 و 24 بهمن ماه در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار می شود.



اسامی نفرات برتر چهار وزن کشتی آزاد و چهار وزن کشتی فرنگی که در روز نخست برگزار شد به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- یونس سرمستی (ایران) 2- مصطفی دامادی (ایران) 3- تومار ساندیپ (هند) و رضا اطری (ایران) 5- اوتاری گوگوا (گرجستان) و فرهاد جلائی (ایران)

61 کیلوگرم: 1- بهنام احسان پور (ایران) 2- آرش دنگسرکی (ایران) 3- بکا لومیتادزه (گرجستان) و ایمان صادقی (ایران) – هارپول (هند) و گالیب علی اف (آذربایجان)

97 کیلوگرم: 1- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) 2- حسن رحیمی (ایران) 3- والری آندریتسف (اوکراین) و سید محسن ابراهیمی (ایران) 5- امین الحمید (مصر) و اباذر اسلامی (ایران)

125 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (ایران) 2- جعفر شمس ناتری (ایران) 3- امین طاهری (ایران) و یداله محبی (ایران) 5- دیمیتار کومچف (بلغارستان) و هیتندر (هندوستان)



کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: 1- طالح ممدوف (آذربایجان) 2- اورخان احمدف (آذربایجان) 3- محمد نوربخش و شیرزاد بهشتی طلا (ایران) 5- مراد بازاروف (آذربایجان) و وانگ لو مین (چین)

66 کیلوگرم: 1- دنیس دمیانکوف (اوکراین) 2- محمدعلی گرائی (ایران) 3- مراد ابولادزه (گرجستان) و مجید یعقوبی (ایران) 5- روسلان اسرافیلوف (اوکراین) و جین چول یانگ (کره شمالی)

98 کیلوگرم: 1- سید مصطفی صالحی زاده (ایران) 2- دیمیتری تیموچنکو (اوکراین) 3- ژیائو دی (چین) و ایراکلی کاجایا (گرجستان) 5- محمد کاظمی (ایران) و مهدی کشاورز (ایران)

130 کیلوگرم: 1- بشیر باباجان زاده (ایران) 2- امیر قاسمی منجزی (ایران) 3- آرمان نظری (ایران) و کوانگ مینگ (چین) 5- میکولا کوچمی (اوکراین) و ساندرو دیکلامینجیا (گرجستان)