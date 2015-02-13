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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

فیلم/بارش دومین برف زمستانی در تبریز

فیلم/بارش دومین برف زمستانی در تبریز

تبریز-بارش برف در تبریز که از ظهر روز پنجشنبه شروع شده است باعث خوشحالی مردم تبریز و شهرهای مجاور شد.

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به گزارش خبرنگار مهر،بارش سنگین برف که از ظهر دیروز در تبریز و سایر شهرستان های آذربایجان شرقی آغاز شده است، با وجود ایجاد برخی مشکلات ترافیکی و اختلال در امور روزمره مردم، شادمانی آنها را بخاطر بارش دوباره این رحمت الهی بدنبال داشته است چرا که با وجود قرارگیری آذربایجان شرقی در منطقه کوهستانی، این دومین بار در زمستان امسال است که تبریزی ها هوای برفی را تجربه می کنند.

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی استان، این بارش برف امروزنیزدر آذربایجان شرقی ادامه داشته و دمای شهر تبریز نیز در گرمترین ساعات هفت درجه و در سردترین نیز منفی یک درجه بوده است

کد مطلب 2494330

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