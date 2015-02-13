چالش اصلی طرح تحول سلامت در سال 94/سهم بیمه ها در کاهش هزینه ها

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذار و متولی به تکالیف خود به درستی عمل کرده است. این موضوع یکی از حقوق مسلم مردم بوده و کار اضافه برای مردم انجام نشده است. این یک تکلیف بر زمین مانده بوده است که قانون اساسی بر آن تصریح دارد.

وی ادامه داد: در کنار وزارت بهداشت، سایر ارکان هم باید به وظایف خود درست عمل کنند. هم سازمان نظام پزشکی وظایفی را عهده دار است و هم سازمان های بیمه ای و در راس آنها وزارت رفاه باید به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و صرف عنوان اینکه همراه وزارت بهداشت هستند، دردی از مردم دوا نمی شود.

طاهرخانی تاکید کرد: وزارت رفاه به عنوان خریدار خدمت و رکنی که باید پول و نقدینگی این موضوع را تامین کند، لازم است سهم خود را ارتقا دهد و بیمه های پایه سهم خود را در هزینه های سلامت از 90 درصد به 95 درصد افزایش دهند. اگر این موضوع محقق گردد، احساس خوشایندی که به واسطه طرح تحول سلامت ایجاد شده است، تداوم خواهد داشت و طرح به سرانجام خوبی خواهد رسید، در غیر این صورت باید منتظر چالش های جدی در سال 94 باشیم.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، افزود: به هر حال آینده طرح تحول سلامت به عملکرد بیمه ها و وزارت رفاه بستگی دارد. و باید فکری برای رشد منابع شان بکنند. اگر قرار باشد به همان رشد حدود 13 درصدی منابع بیمه ای اکتفا بکنند، سال آینده قادر به پوشش رشد در نظر گرفته شده برای درآمدهای وزارت بهداشت نخواهند بود و با این اوصاف یا باید وزارت بهداشت با کاهش کمیت خدمات درمانی، مردم را در پشت درب تکمیل ظرفیت مراکزش قرار دهد و یا مردم برای تامین سلامت شان، ناگزیر به پرداخت های مضاعف شوند.