بارش در کشور همچنان ادامه دارد/ وضعیت بارندگی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش سنگین و کم سابقه برف در ارتفاعات دیزین، تردد ساکنان روستاهای اطراف را با مشکل روبرو کرده است.

رئیس پلیس راه استان البرز نیز گفت: با توجه به این بارش ها جاده ها لغزنده و تردد در جاده چالوس درصورت داشتن زنجیرچرخ امکان پذیر است.

خبر دیگر اینکه سقوط بهمن در جاده کرج - چالوس سه مصدوم برجای گذاشت که با حضور به موقع امدادگران این فراد از زیر بهمن بیرون کشیده شدند.



معاون جمعیت هلال احمر البرز به رانندگانی که قصد تردد در جاده کرج - چالوس دارند توصیه کرد با توجه به احتمال ریزش بهمن، در طول مسیر توقف نکنند.

از استان لرستان خبر می رسد، بارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر و خانه های شهرستان گوهرنگ شد. همچنین طغیان سد خاکی نصیرآباد موجب آب گرفتگی معابر شد. در این شهرستان 165 میلیمتر باران باریده است.

هواشناسی استان گیلان نیز اعلام کرد: بیشترین بارش ها در 24 ساعت گذشته لاهیجان با 27 میلیمتر و رشت 26 میلیمتر به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، هواشناسی گیلان نسبت به آب گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها هشدار داد و از شهروندان خواست از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

از استان اصفهان نیز خبر می رسد ، بارش باران و برف برخی محورهای مواصلاتی این استان را لغزنده کرده است.

بارش باران موجب کندی حرکت در محورهای اصفهان - دلیجان ، اصفهان - تیران - داران، اصفهان - نائین، اصفهان - زرین شهر - شهرکرد، شهرضا - سمیرم - یاسوج و آزاد راه اصفهان - نطنز - کاشان شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد : بیشترین میزان بارش ها به ترتیب در شهرستان خوانسار با 29 میلیمتر، فریدونشهر با 27 میلیمتر و بویین - میاندشت و دهاقان با 16 میلیمتر گزارش شده است.

خبر دیگر اینکه برف و کولاک راه ارتباطی 12 روستای شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی را مسدود کرد.



رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود با اعلام اینکه گروه های راهداری درحال بازگشایی مسیرهای بسته شده هستند ، گفت : همه راه های اصلی هشترود باز است .



هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری درباره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و تردد خودروها در مناطق کوهستانی و جاده ای این استان هشدار داد.

هواشناسی استان از عشایر، روستاییان و کشاورزان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند و از قرار گرفتن خود و دام ها در مسیر سیلاب ها ، روخانه ها و تنگه ها خودداری کنند.

در استان زنجان نیز، بارش برف و باران موجب لغزندگی محورهای استان و تردد فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

مرکز مدیریت راههای استان زنجان هم با بیان اینکه بارش برف موجب لغزندگی برخی محورهای استان شده است، اعلام کرد : رفت و آمد در محورهای زنجان – قزوین، زنجان – تبریز ، زنجان – بیجار، خدابنده – همدان، زنجان - طارم و گردنه های برفگیر استان با کندی انجام می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان نیز از رانندگان خواست فاصله طولی را رعایت کنند و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند. همچنین بارش باران و مه گرفتگی در مناطق مختلف کردستان موجب کندی تردد در جاده ها به ویژه گردنه ها شده است.

فرمانده پلیس راه های کردستان با اعلام اینکه مه گرفتگی موجب محدودیت دید شده است، از رانندگان خواست تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

وضعیت جوی کشور تا پایان سال

محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی اعلام کرد: تا نیمه نخست اسفند بارندگی های خوبی در کل کشور خواهیم داشت و هوا به شدت سرد خواهد شد.

وی افزود: تهران تاکنون 102 میلی متر بارش داشته اما این این میزان در پارسال 121 میلی متر بوده است.



این کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در بلند مدت بارش‌های تهران ‌باید 152 میلی‌متر باشد اما پیش از بارندگی‌های اخیر، 33 درصد کمبود بارش داشته ایم.



اصغری با بیان اینکه در بیشتر استان ها فعلا بارندگی داریم، افزود: اوج بارندگی‌ها در چند روز اخیر روی دامنه‌های زاگرس بوده است که می‌توان به کوهرنگ با 166 میلی‌متر اشاره کرد.



وی گفت: دورود، فریدون ‌شهر، سپید دشت، فارسان، آبعلی، پیرانشهر، نهاوند و شازند ازبارندگی های خوبی برخوردار بوده‌اند.



اصغری افزود: قبل از ورود موج بارشی اخیر به کشور، در سال آبی امسال، 90 میلی متر بارش داشته‌ایم که این رقم در پارسال 119 میلی‌متر بوده است.



وی گفت: در بلند مدت باید در کل کشور 121 میلی‌متر بارش داشته باشیم که با کمبود 25 درصدی بارش‌ها مواجه‌ایم.



این کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه در تهران 9 میلی متر بارش داشته ‌ایم، افزود: در سد لار فقط یک درصد، سد طالقان 34 درصد، سد کرج 31 درصد و سد لتیان 29 درصد آب وجود دارد.