استکبار جهانی با انقلاب اسلامی کنار نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی شامگاه پنجشنبه در همایش فجر بیداری در تالار همایش های آستان قدس رضوی بیان کرد: مذاکرات هسته ای تنها یک نوع بازی است که غربی ها به راه انداخته اند و آنها در مسیر مذاکرات تنها به منافع خود فکر می کنند.

مصلحی با اشاره به اینکه غنی‌سازی ۲۰ درصد در حوزه درمان کاربرد داشته و یکی از نیاز های کشور است بیان کرد: در زمانی که ذخایر ما به منظور استفاده در حوزه پزشکی رو به اتمام بود به دنیا اعلام کردیم که ذخایر ۲۰ درصد ما روبه اتمام است و نیازمند غنی‌سازی هستیم.

وی ادامه داد: با وجود اعلام به این نیاز اما غربی‌ها با ایجاد جنگ روانی در دنیا برآن شدند تا ملت ایران را تضعیف کنند و حتی آنها خواستار این بودند تا ذخایر موجود غنی‌سازی کشور به فرانسه منتقل شود و در آنجا ذخیره شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل آمریکایی ها غنی سازی نیست بیان کرد: مشکل آنها انقلاب اسلامی و روحیه استکبار ستیزی مردم ما است.

وی با اشاره به اینکه دشمن از دشمنی خود دست ‌بردار نخواهد بود ادامه داد: به طور حتم از این پس نیز با توطئه‌های متعددی با هدف تضعیف و تسلیم کردن ملت ایران از طرف استکبار روبرو هستیم.

وی با اشاره به حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال افزود: حضور پرشور مردم در صحنه پشتوانه بسیار محکمی برای مذاکره‌کنندگان بود تا از آن در راستای حفظ حقوق ملت استفاده کنند.

جنگ نرم در دستور کار استکبار

حجت الاسلام مصلحی با بیان اینکه استکبار جهانی برای به زانو در اوردن این ملت تاکنون به صد ها حیله و توطئه متوسل شده است بیان کرد: دنیای استکبار به ویژه آمریکایی ها و صهیونیست ها به دلیل اینکه در جنگ سخت موفقیتی در برابر سپاه اسلام کسب نکردند لذا جنگ نرم را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به وقایع و توطئه های منافقان در دهه نخست انقلاب و جنگ تحمیلی افزود: دشمن جنگ سخت در مقابل این مردم را در خلال ۸ سال دفاع مقدس تجربه کرده است و حال که کاری از پیش نبرده است جنگ نرم را پیشه کرده است.

وی با بیان اینکه ملت سرافراز ایران در برهه های مختلف نشان داده است که از همراهی با انقلاب دست بردار نیست ادامه داد: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خود گواه این مدعا بود.

وی افزود: با وجود اینکه مردم ما در طول سال های گذشته و به واسطه تحریم های دشمن دچار ناملایمات فراوانی شده اما همچنان از ارزش ها و دستاور دهای نظام دفاع کرده و در مسیر ولایت فقیه گام برداشته است.

مصلحی با بیان اینکه مردم به چهار دسته تقسیم می شوند افزود:‌ دسته نخست مردمی هستند که حقایق را می‌بینند اما توجهی به آن ندارند، دومین دسته افرادی هستند که راه حق و حقیقت را ببینند اما در مقابل آن می‌ایستند و دسته دیگری از مردم نیز هستند که حقایق را می‌بینند اما در اواسط راه کم می‌آورند و آخرین دسته نیز که هم چون دیروز حماسه آفرین شدند افرادی هستند که تا پایان انقلاب می‌ایستند و از آرمان‌های آن دفاع می‌کنند.

مصلحی با اشاره به اینکه هدف امام راحل از ایجاد حکومت اسلامی در ایران تنها به دلیل سرنگونی رژیم طاغوت نبود ادامه داد: امام راحل با هدف ایجاد بیدری اسلامی و استکبار ستیزی قیام کردند و تصمیم داشتند با این انقلاب زمینه و بستر ظهورامام زمان (عج) را فراهم کنند.

بنی امیه های انقلاب را بشناسید

وزیر اطلاعات دولت دهم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید بنی امیه های امروز را شناخت ادامه داد: بنی امیه های امروز همان افرادی هستند که متأسفانه در گذشته در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند اما در حال حاضر برخی از آنها در آمریکا و کشورهای استکباری بر علیه انقلاب تبلیغ می کنند.

وی اذعان داشت: بنی امیه های انقلاب اسلامی در حال حاضر افرادی هستند که در جبهه آمریکا قرار گرفته و به طرق مختلف علیه نظام تبلیغ می کنند.

وی افزود: آنها در طول سال های گذشته بیش از ۱۷ محور را از جمله توهین به مقدسات، مسخره کردن مراسم عزاداری حضرت امام حسین (ع)، توهین به ائمه معصومین (ع)، توهین به امام راحل و توهین به مراجع را برای حمله به نظام در دستور کار خود قرار دادند.

مصلحی خاطرنشان ساخت: تبلیغ رسمی علیه نظام، شک براندازی در مشروعیت اصل ولایت فقیه، القای وجود استبداد و زیر سوال بردن مشروعیت حکومت دینی و محاربه با نظام از جمله محور های مبارزه این افراد ضد انقلاب و با حمایت آمریکا است.

وی ادامه داد: آنها با القای این موضوع که حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقض می شود و یا با سیاه نمایی نسبت به حکومت اسلامی و ترویج عقاید و نظریاتی هم چون جدایی دین از سیاست علیه مبانی دین اسلام و نظام تبلیغ می کنند و مردم و عقاید آنها را مسخره می کنند.

مصلحی بیان کرد: زیر سوال بردن عملکرد امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و تشویق مسئولان نظام به خروج از حکومت از دیگر محورهای تهدید علیه نظام توسط این افراد است.

وی با بیان اینکه زیر سؤال بردن عملکرد امام راحل و مقام معظم رهبری، تهاجم دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است ادامه داد: ملت ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به جهانیان نشان دادند که هرچه توطئه‌ها و فشارهای دشمنان و دنیای استکبار بیشتر شود مقاومت و ایستادگی آنها نیز بیشتر می شود.