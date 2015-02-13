به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی با عنوان «تهران هفت هزار ساله» با حضور دکتر «حسن فاضلی نشلی» استاد باستان­شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تهران، دکتر «مهرداد ملکزاده» پژوهشگر عصر آهن در پژوهشکده باستان­شناسی، دکتر «نگین میری» استادیار گروه باستان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص دوران ساسانی و اسلامی و دکتر «ناصر تکمیل همایون» پژوهشگر علوم اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوشنبه ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

پس از کشف بقایای انسانی منتسب به هفت هزار سال پیش در حوالی خیابان مولوی تهران، موجی تازه از توجه به پیشینه و باستان­شناسی حوزه جغرافیایی شهر تهران آغاز گردید. برای بسیاری از ساکنین تهران درک این مهم که پیشینه حضور انسان در گستره جغرافیایی که امروزه شهر تهران در آن قرار دارد به بیش از هزاران سال می­رسد کمی سخت و مشکل می­نماید. این در حالی است که پژوهش­های باستان­شناسان در چندین دهه گذشته حاکی از حضور انسان در این پهنه از هزاران سال پیش بوده و این حضور کمابیش استمرار داشته است، هرچند ظهور شهر تهران پدیده­ای جدید و متعلق به چند صده اخیر است.

این نشست با گردهم آوردن متخصصینی که سالها در جغرافیایی امروزین تهران به تحقیق مشغول بوده­اند، در پی آن است که با مدد از فرصت پیش آمده پس از کشفیات اخیر در خیابان مولوی، به معرفی دیگر مدارک حضورِ کهن انسان در تهران بپردازد. سخنرانان به ترتیب با ارائه شواهد و مدارک به بررسی پیشینه استقرارهای انسانی از حوالی هفت هزار سال پیش پرداخته و سپس وضعیت این حوزه جغرافیایی را در ادوار تاریخی و دوران اسلامی تا ظهور شهر تهران خواهند پرداخت.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند دوشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۷ به تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

نشانی خانه‌ هنرمندان ايران خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، باغ هنر واقع است.