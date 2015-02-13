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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۰

صدور احکام 3 پرونده تعزیراتی در تهران/از پرونده برنج تا حمل ونقل

صدور احکام 3 پرونده تعزیراتی در تهران/از پرونده برنج تا حمل ونقل

احکام تعزیراتی 3 پرونده در تعزیرات حکومتی تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته چندین پرونده تعزیراتی در تعزیرات تهران رسیدگی شد که در یکی از پرونده ها حسب گزارش واصله بازرسان مقادیر قابل توجهی برنج خارجی که خارج از شبکه توزیع می شد شناسایی و پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ارسال شد. پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان و احراز تخلف، مطابق قانون، متخلف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شش میلیون ریال درحق صندوق دولت و عرضه کالا درشبکه به نرخ رسمی محکوم شد.

همچنین در پرونده دیگری با اعلام شکایت بانک صادرات از شخصی حقیقی دائر بر عدم ایفای تعهدات ارزی، پرونده در این باره تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات متخلف علاوه بر پرداخت مبلغ تعهد به میزان 774 میلیون ریال در حق بانک شاکی به تادیه جزای نقدی برابر با دو درصد مبلغ مذکور محکوم شد.

به گزارش مهر، در یکی از پرونده های تعزیراتی با شکایت شاکی خصوصی، مبنی بر اضافه دریافتی حمل بار از سوی یک شرکت حمل و نقل بین المللی، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که مطابق قانون شرکت متخلف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و 821  میلیون و 644 هزار و 800 ریال در حق صندوق دولت محکوم و همچنین استرداد مبلغ 910 میلیون و 822 هزار و 400 ریال در حق شاکی و ممهور نمودن پروانه کسب واحد به مهر تخلف اول شد.

کد مطلب 2494344

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