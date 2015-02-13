65 درصد از اراضی موقوفه کشور سند مالکیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی در جلسه کارگروه مشترک سازمان اوقاف، ثبت اسناد و املاک و جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری گفت: تشکیل این کار گروه تکلیف 70 هزار هکتار زمین در چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان را مشخص می کند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 70 هزار سند برای اراضی موقوفه ای کشور صادر شده و باقی آنها در مراحل مختلف ثبتی قرار دارد.

حجت الاسلام حاتمی افزود: در سال 1390 تفاهم نامه ای سه جانبه بین سه سازمان مذکور امضا شد تا شماری از اراضی با مشخصه ملی و موقوفاتی تعیین تکلیف شود.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: برخی از این اراضی براساس ماده 56 قانون اوقاف به عنوان اراضی ملی محسوب می شدند، اما وقف نامه هایی مبنی بر موقوفه بودن این اراضی نیز وجود داشت، لذا باید این اراضی تعیین تکلیف می شدند.

وی با اشاره به اینکه تبصره 6 الحاقی به قانون اوقاف، تکلیف اراضی که چنین وضعیتی داشتند را مشخص می کرد افزود: تا کنون این تبصره اجرایی نشد و امضای تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان های مزبور با هدف اجرای این تبصره منعقد شد.

وی افزود: با اجرای تفاهم نامه مشترک اوقاف با سازمانهای مرتبط از سال تاکنون تکلیف یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی معلوم شد که از این مقدار 410 هزار هکتار اراضی موقوفه و بقیه از اراضی ملی می باشند.

حجت الاسلام حاتمی اظهار کرد: انعقاد تفاهم نامه ای که بین سازمان ثبت اسناد و سازمان اوقاف صورت گرفت، در روند پیشبرد تثبیت مالکیت اراضی وقفی موثر و تا پایان شش ماه اول سال 94 صدور ثبت مالکیت 300 هزار هکتار زمین باقی مانده به نام موقوفه یا به نام انفال نیزدر دستور کار است.