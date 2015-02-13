مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- تظاهرات مردم غزه در اعتراض به جنایت قتل مسلمانان در دانشگاه کارولیناي آمریکا.

- منابع سوری اعلام کردند: بیشتر ساکنان مناطقی تحت اشغال گروههای مسلح در سوریه خواستار توقف درگیری ها هستند.

-بر اثر انفجار بمب 13 نفر از نیروهای مردمی و ارتش در ابوغریب در غرب بغداد کشته و زخمی شدند.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با رئیس پارلمان اروپا در بروکسل دیدار کرد.

- در درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در شمال میانمار 50 نظامی کشته شدند.

- اتحادیه اروپا اصلاحاتی بر قوانین منطقه شنگن تصویب کرد.

- منابع وابسته به تروریستهای داعش از اعدام 21 قبطی مصری در لیبی از سوی داعشی ها خبر دادند.

- منابع وابسته به سازمان ملل با اشاره به اوضاع غزه آن را نشانه بروز جنگ جدید دانستند.

- روسیه قرارداد همکاری نظامی با نیکاراگوئه امضا کرد.

- چین پیشنهاد پیوستن طالبان به گفتگوهای صلح افغانستان را مطرح کرد.

- مجلس سنای آمریکا با انتخاب اشتون کارتر به عنوان وزیر دفاع آمریکا موافقت کرد.

- منابع آگاه از سفر یک مسئول فرانسوی به قاهره در روز دوشنبه آینده برای امضای قرارداد فروش جنگنده هاي رافائل خبر دادند.