۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاکاوند شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان لرستان اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی و رفع مشکل کمبود آب در روستاهای استان لرستان نیاز است.

وی با بیان اینکه ما احتمال می دهیم که طی تابستان ۳۵۹ روستای لرستان با مشکل کمبود آب مواجه شوند عنوان کرد: تعداد خانوار این روستاها ۱۹۱ هزار نفر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ روستای لرستان با جمعیت ۴۲۱ هزار نفر با مشکل کمبود آب مواجه بوده و با تانکر آبرسانی می شوند افزود: تعداد این روستاها در اوج روزهای گرم تابستان نیز به ۱۳۵ مورد خواهد رسید.

وی بیان داشت: در مجموع ۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به این تعداد روستای لرستان نیاز است.

کاکاوند با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش مشکلات حوزه آبرسانی به روستاهای لرستان تصریح کرد: در این راستا در هر روستا به صورت جداگانه کار بهسازی چاههای آب، لایروبی، اجاره چاه، حفر چاه و ... را در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه طی امسال نیز هفت دستگاه تانکر نیز برای آبرسانی به روستاههای استان خریداری شده است افزود: تا پیش از این نیز ۲۳ دستگاه تانکر برای آبرسانی به روستاهای استان داشتیم.