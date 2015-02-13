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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۴۹

در کرمانشاه؛

روز پایانی جام تختی آغاز شد/ رقابت گوش شکسته ها در 4 وزن دوم

روز پایانی جام تختی آغاز شد/ رقابت گوش شکسته ها در 4 وزن دوم

کرمانشاه- روز دوم و پایانی رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی برای مشخص شدن نفرات برتر 4 وزن دوم از دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی رقابت های بین المللی جام جهان پهلوان تختی در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی از دقایقی قبل در استادیوم امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه با حضور چهره های شاخص ورزشی ایران و جهان آغاز شد.

رئیس هیأت کشتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت ۱۶ تا ۱۶ و سی دقیقه عصر دیروز  وزن کشی چهار وزن ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلو گرم کشتی آزاد و وزنهای ۷۱، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ کیلو گرم کشتی فرنگی و 30 کشتی گیر در رشته پهلوانی انجام شد.

محمد حسین محبی ادامه داد: صبح امروز و از دقایقی قبل مسابقات مقدماتی این وزن ها شروع شده و تا ساعت 14 برای مشخص شدن نفرات فینالیست چهار وزن دوم ادامه خواهد داشت.

محبی همچنین از برگزاری رقابت های فینال اوزان روز دوم در عصر امروز جمعه خبر داد و گفت: مسابقات به اضافه ۹۰ کیلو گرم کشتی پهلوانی نیز عصر جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2494349

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