۱۷۰۰ حلقه چاه آب غیر مجاز در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و ۷۵۰ حلقه چاه آب غیر مجاز در استان لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به میزان برداشت آب این تعداد حلقه چاه آب غیر مجاز در استان عنوان کرد: این تعداد حلقه چاه بیش از ۸۰ میلیون متر مکعب آب را برداشت می کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اضافه برداشت برخی از چاههای آب در سطح استان نیز بیان داشت: در حال حاضر نیز تعداد ۸۵۰ حلقه چاه آب در استان نیز اضافه برداشت دارند.

سیفی بیان داشت: میزان اضافه برداشت آب این تعداد حلقه چاه آب نیز بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به متوسط بارندگی ها در سطح استان طی امسال ادامه داد: طی امسال متوسط بارندگی در استان ۲۵۷ میلی متر بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است افزود: همچنین این میزان بارندگی نسبت به بلند مدت نیز پنج درصد کاهش یافته است.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه کشتهای گلخانه ای در استان تاکید کرد و گفت: این اقدام باید در راستای استفاده بهینه از منابع آبی موجود در استان صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تخصیص آب به محصولات کم آب دوست در استان تاکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان همچنین به پروژه های آبی نیمه تمام در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ پروژه در این زمنیه در سطح استان وجود دارد که برای تکمیل نیازمند اعتبارات لازم هستند.