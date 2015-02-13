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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

فتحی بیرانوند:

لرستان امسال شاهد ۱۲۵ روز آلوده بوده است

لرستان امسال شاهد ۱۲۵ روز آلوده بوده است

خرم آباد - مدیر کل محیط زیست استان لرستان گفت: استان لرستان طی امسال شاهد ۱۲۵ روز آلوده بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان اظهار داشت: طی امسال شاهد ۱۲۵ روز آلوده در استان لرستان بوده ایم.

وی با بیان اینکه تعداد روزهای آلوده لرستان طی سال ۸۹ حدود ۹۰ روز بود است عنوان کرد: همچنین تعداد این روزهای آلوده در استان طی سال ۹۰ نیز ۱۰۷ روز بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان بیان داشت: همچنین استان لرستان طی سالهای ۹۱ و ۹۲ به ترتیب شاهد ۵۹ و ۹۲ روز آلوده بوده است.

فتحی بیرانوند همچنین به تعداد روزهای آلوده لرستان طی امسال اشاره کرد و گفت: طی امسال نیز تا کنون شاهد ۱۲۵ روز آلوده در استان بوده ایم.

وی با بیان اینکه طی امسال به لحاظ آلودگی شاهد ۹ روز خطرناک و بحرانی در استان بوده ایم ادامه داد: طی دو شب گذشته نیز بیشترین میزان آلودگی را در سطح استان داشته ایم.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: طی امسال آلودگی های هوا در استان را از ۳۱ برابر حد مجاز تا دو برابر حد مجاز تجربه کرده ایم.

کد مطلب 2494354

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