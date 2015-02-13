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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

اقدامات امدادی هلال احمر در خوزستان/توزیع 400 هزار ماسک

اقدامات امدادی هلال احمر در خوزستان/توزیع 400 هزار ماسک

مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات، با اشاره به بروز گرد و غبار و تشدید ریزگردها در خوزستان، از توزیع حدود ۴۰۰ هزار ماسک در بین مردم این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور گفت: ۳۳۵ نیروی عملیاتی در قالب ۷۵ تیم امدادی به امداد رسانی مردم مشغول هستند.

وی از مصدومیت ۱۶ نفر از اهالی روستای نفت سفید شوشتر خبر داد و افزود: این افراد به وسیله امدادگران به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

مرادی پور همچنین از توزیع اقلام امدادی در میان عشایر استان خوزستان و منطقه خبر داد.

ناصر چرخ‌ساز سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز که به استان خوزستان سفر کرده است پیش از این در توضیح علت تشدید گرد و غبار و ریزگردها در اهواز و برخی شهرهای خوزستان گفت: علت اصلی بروز این مشکل، خشکسالی در منطقه و کشورهای همسایه است که موجب می شود تا باد، گرد و غبار و ریزگردها را به سمت خوزستان بیاورد.

وی با اشاره به تجهیزات و منابع به کارگرفته شده در این زمینه، گفت: بر این اساس در مجموع ۷۵ دستگاه خودرو از جمله ۴٣ آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ٢١ دستگاه خودرو کمک دار سبک و ١٠ خودرو سواری برای خدمت رسانی به مردم متاثر از گرد و غبار و ریزگردها به کار گرفته شده است.

کد مطلب 2494357
حبیب احسنی پور

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