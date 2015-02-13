کاهش 350 میلیون دلاری واردات دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: با سیاست حمایتی دولت یازدهم از تولید داخلی، برای اولین بار در 15 سال گذشته روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی در کشور کاهش یافته است.

وی با اشاره به سیاست کاهش قیمت داروهای مورد نیاز بیماران خاص و همچنین حمایت از داروی تولید داخل کشور از سوی دولت تدبیر و امید، از معرفی تعدادی از اقلام دارویی تولید کشور به مردم مربوط به بیماری های خاص، صعب العلاج و مزمن، در هفته آینده خبر داد.

دیناروند با اشاره به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر معرفی اقلام دارویی جدید پس از استفاده در کشور، افزود: این داروها اکنون در کشور وجود دارد و در دو سه ماه اخیر وارد بازار دارویی کشور شده است.

وی با بیان اینکه داروهای تولید داخل رونمایی نمی شوند و پس از مصرف، به مردم معرفی می شوند، ادامه داد: حداقل کاهش قیمت داروهای تولید داخل برای بیماری های خاص، صعب العلاج و مزمن در سال جاری 50 درصد است.