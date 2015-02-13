بررسی بودجه 94 حوزه سلامت/جایگاه منطقه ای بهداشت و درمان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه در طی چند سال گذشته حدود 56 درصد از منابع بهداشت و درمان را مردم خودشان پرداخت می کردند، گفت: در این چند سال کل پرداختی دولت در بخش بهداشت و درمان حدود 18 درصد بوده است.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، حدود 37 کشور در دنیا هستند که بیش از 50 درصد از هزینه بهداشت و درمان را مردم از جیب خود پرداخت می کردند.

وی در ادامه افزود: از نظر شاخص پرداخت هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم در میان کشورهای منطقه، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و مصر وضعیت بدتری نسبت به ایران و کشورهای لبنان، ترکیه، بحرین و قطر به مراتب وضعیت بهتری دارند، که براساس ابلاغ سیاست های کلی سلامت؛ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید از متوسط میانگین منطقه وضعمان بهتر باشد.

به گفته حریرچی، در خصوص نسبت هزینه های دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا ، ایران فقط از کشورهای آذربایجان، آنگولا و مالزی وضعیت بهتری دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از نظر نسبت هزینه های دولتی سلامت به کل هزینه های دولت (در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا)، از کشور ما جلوتر هستند، افزود: کشور ایران در خصوص نسبت هزینه های دولتی سلامت به کل هزینه های سلامت در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا وضعیت نامناسبی دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه بر اصلاح هزینه های سلامت تاکید کرد و گفت: لازم است هزینه های سلامت عاقلانه مصرف شود، چرا که در هر صورت باید سهم دولت بالا برود تا براساس برنامه پنجم توسعه پرداخت از جیب مردم به کمتر از 30 درصد برسد.

به گفته حریرچی، وظیفه و تکلیف وزارت بهداشت رسیدن به سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، چرا که طبق سیاستهای ابلاغی باید پرداخت از جیب مردم به کمتر از 10 درصد برسد.

قائم مقام وزیر بهداشت، در ادامه سهم بودجه سلامت از درآمد عمومی در سال 93 را 22 هزار و 419 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در سال 94 سهم بودجه سلامت از درآمد عمومی 23 هزار و 100 میلیارد تومان دیده شده است که فقط دولت توانسته 3 درصد بودجه سلامت را نسبت به سال 94 از محل درآمد های عمومی افزایش دهد.

به گفته وی، در حال حاضر بودجه ای که از هدفمندی یارانه ها و از محل یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص داده شده است ثابت بوده و افزایشی نداشته است.

حریرچی با بیان اینکه کل اعتباراتی که در حوزه بهداشت و درمان است حدود 6 درصد از درآمد ناخالص ملی است، افزود: این عدد در دنیا بالای 8 درصد است، بنابر این لازم است در حوزه بهداشت و درمان هزینه کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت، در ادامه کاهش قیمت تجهیزات پزشکی را یکی از ثمرات اجرای طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد و گفت: کاهش واردات دارو به میزان 30 درصد، کاهش واردات تجهیزات پزشکی به میزان 30 درصد و کنترل پرداخت مستقیم از جیب مردم از دیگر اقدامات صورت گرفته از زمان اجرای طرح تحول سلامت در کشور بوده است.